瑞銀亞太科技之旅：AI 需求強、傳統電子弱 看好四台股

瑞銀證券最近舉行亞太科技之旅行程，兩周內陸續拜會台、中、日、韓等市場的36家科技大廠。瑞銀總結，目前在整體科技領域中，只有人工智慧（AI）需求保持強勁。台廠中，瑞銀最看好台積電（2330）、聯發科（2454）、鴻海（2317）、廣達（2382）等四家企業。

瑞銀指出，在AI方面，Blackwell AI加速器本月開始出貨，GB200機架伺服器第4季開始生產，供應鏈估計2025年將產出約當於3-5萬台NVL72的產量。B200A機架伺服器2025年3-4月初步生產，Blackwell Ultra明年第2季生產。

瑞銀指出，Hopper需求仍強勁，今年第3、4季出貨季增均達二位數，明年第1季下滑有限。CoWoS產能將從今年底的每月4萬片激增至明年底至少7萬片。傳統伺服器需求持續溫和復甦，預估今年出貨量年增2.3%，2025年預估增長4.2%。

不過，AI以外的其他次產業需求仍較疲弱。智慧機、個人電腦（PC）、消費電子需求持續疲軟，並將延續到今年底；記憶體庫存調整至今年底結束，明年將供給短缺至第3季。

市場預估iPhone 16今年下半年出貨量將高於iPhone 15去年同期出貨量，甚至高達9,000萬支。瑞銀則預估iPhone 16今年出貨達8,600萬支，高於iPhone 15去年的7,800萬支。

安卓機下游庫存穩定，但OEM廠仍在去化去年第3季到今年第1季所產生的庫存。筆電/PC ODM廠預期第4季出貨可能持平或低於第3季。工業及車用半導體仍疲軟，可能要到2025年初才有復甦跡象。

在瑞銀最看好的亞太科技股名單，共有12檔個股，其中台股占四檔，分別為台積電（目標價1,200元）、聯發科（1,550元）、鴻海（260元）、廣達（400元），都是「買進」評等。致茂（2360）雖然也維持「買進」評等，但由於股價漲幅已高，因此從最看好名單上移除。