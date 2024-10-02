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就市論勢／生技、汽車零組件 聚光

經濟日報／ 中國信託投信台股投資團隊

盤勢分析

加權指數經歷過第3季修正後，技術線型終於走出W底。近期市場投資焦點可能會把注意力放在中國大陸救市政策上，短短五天，上證、恒生、國企指數漲了快二成，全球資金往中國市場移動。

滬深兩市近日成交額創歷史新高，即使短期上漲近二成，但對照長期指數位置，相對其他指數還是很低。只是因為投資人對陸港股熟悉度不足，要進入陸港市場，建議可以利用相關ETF。

投資建議

股市已經走穩在季線上，第4季將接續年底的作夢行情，逢低可布局2025年看好產業。現階段科技股選擇還是以AI為主，其次手機及先進製程設備等。傳產股則以中國內需比重稍高的消費類股、生技通路，汽車零組件、重電綠電等。

今年與中國大陸有關的台股個股表現並不好，只要還是獲利較無成長性。但若此次救市成功，股市財富效果拉動消費的話，或許可以先關注在零售消費的公司上。第4季到農曆年前本來就是零售消費旺季，結合刺激政策，及低位階股價位置，包括美容、保健、隱眼等生技公司，可選擇谷底已過，獲利趨於穩健的公司布局。

消費

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