就市論勢／生技、汽車零組件 聚光
盤勢分析
加權指數經歷過第3季修正後，技術線型終於走出W底。近期市場投資焦點可能會把注意力放在中國大陸救市政策上，短短五天，上證、恒生、國企指數漲了快二成，全球資金往中國市場移動。
滬深兩市近日成交額創歷史新高，即使短期上漲近二成，但對照長期指數位置，相對其他指數還是很低。只是因為投資人對陸港股熟悉度不足，要進入陸港市場，建議可以利用相關ETF。
投資建議
股市已經走穩在季線上，第4季將接續年底的作夢行情，逢低可布局2025年看好產業。現階段科技股選擇還是以AI為主，其次手機及先進製程設備等。傳產股則以中國內需比重稍高的消費類股、生技通路，汽車零組件、重電綠電等。
今年與中國大陸有關的台股個股表現並不好，只要還是獲利較無成長性。但若此次救市成功，股市財富效果拉動消費的話，或許可以先關注在零售消費的公司上。第4季到農曆年前本來就是零售消費旺季，結合刺激政策，及低位階股價位置，包括美容、保健、隱眼等生技公司，可選擇谷底已過，獲利趨於穩健的公司布局。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言