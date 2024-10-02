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工業電價調漲 重電鏈後市俏
國內工業電價在經濟部召開電價費率審議會後拍板定案，10月中旬起平均調漲12.5%，雖可能影響科技股獲利，不過法人機構認為，包括重電、綠能等族群將因此受惠，並看好華城（1519）、中興電、東元等供應鏈，營運後市持續看俏。
法人機構指出，經濟部召開電價費率審議會，會中台電提案產業用電平均調漲14%，最後決議平均調幅12.5%，其中半導體及資料中心電價調升14%；食品加工、攤販集中市場、量販店、超市及超商凍漲。
分析師認為，台電最終調漲12.5%電價，於10月16日實施，有利台電維持穩定現金流，持續執行強韌電網等政策，帶動重電產業營運續強，其他包括線纜及綠能產業等，也將成為受惠族群。
至於受害產業，水泥、電爐、軍工航太、記憶體及面板等，預期獲利影響程度較大；至於投資人關心的晶圓代工產業，法人預估，台積電毛利率將影響0.5個百分點。
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