快訊

氣象署最新風雨預測 今晚「15縣市」颱風假達標

仍龜速前進…山陀兒最新路徑曝！ 氣象署：以較弱的中颱或輕颱登陸西南部

飛彈攻擊以色列！伊朗稱已極大自制 若以再報復則將更強烈回應

瑞銀挺台積 目標價1,200

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

台積電（2330）昨（1）日股價反彈，收漲1.5%至972元。瑞銀證券在最新出具的個股報告中，持續看好台積電受惠AI強勁力道增長、消費者庫存回補、以及N5/N3價格上漲等支持，重申「買進」評級，目標價維持1,200元。

半導體市場周期展望上，瑞銀證券台灣半導體分析師林莉鈞表示，雲端AI和高效能運算（HPC）需求仍將保持強勁，此外，傳統應用中的庫存回補機會也將出現。

林莉鈞預估，台積電2025年銷售額將增長25%（以美元計價），主要受到 AI市場持續增長、消費者庫存回補，以及N5/N3製程價格上漲推動。

展望後市，林莉鈞預計，台積電毛利率將從2024年下半年的55%，提升至2025年的57.1%；資本支出2025年將達380億美元，以支持N2製程及產能擴張，N2製程銷售貢獻最早要到2026年初才會開始顯現。

歷年來，蘋果一直是台積電最大客戶，貢獻約25%銷售額，其次是超微（AMD）占10%，其他客戶占比則低於10%。不過，隨AI市場強勁發展，輝達（NVIDIA）預計將貢獻台積電16%銷售額，且存在增長潛力。

AI 半導體 台積電

延伸閱讀

台股重回季線 短線整理關注台積電法說會

瑞銀重申台積電「買進」評級 目標價維持1,200元

三星全球大裁員…他指台積電「很穩」 見一事卻憂慮：有點怕怕的

台股漲165點收22390點 貨櫃三雄齊揚 台積電收漲15元

相關新聞

台股內資挺 10月開門紅…力抗外資指數重返季線

陸股進入十一長假休市，因之前大陸強力救市措施而造成外資資金轉進陸股的效應減緩，台股昨（1）日開高收高，在八大公股及壽險資...

當沖降稅延長三年 金管會、財部有共識

立法院財委會近期將審證交稅條例，金管會與財政部已經達成共識，建議維持行政院當沖降稅延長三年、至2027年版本。金管會原先...

半導體設備材料股 吸睛

台股昨（1）日受惠外資賣壓縮減，收復季線關卡，盤面題材股各自表態，其中，隨台積電（2330）法說倒數計時，迅得、家登等半...

工業電價調漲 重電鏈後市俏

國內工業電價在經濟部召開電價費率審議會後拍板定案，10月中旬起平均調漲12.5%，雖可能影響科技股獲利，不過法人機構認為...

颱風來襲 股匯休市

山陀兒颱風來襲，全台22縣市均宣布今（2）日停班停課，據此，台北股、匯市也休市一天，原應於今天交割款券順延辦理一天。

台股開戶數再創高

台股9月收黑，投資人仍不斷湧入資本市場。臺灣證券交易所統計，9月台股總開戶人數持續成長至1,309.89萬人，續為歷史新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。