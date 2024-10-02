瑞銀挺台積 目標價1,200

台積電（2330）昨（1）日股價反彈，收漲1.5%至972元。瑞銀證券在最新出具的個股報告中，持續看好台積電受惠AI強勁力道增長、消費者庫存回補、以及N5/N3價格上漲等支持，重申「買進」評級，目標價維持1,200元。

半導體市場周期展望上，瑞銀證券台灣半導體分析師林莉鈞表示，雲端AI和高效能運算（HPC）需求仍將保持強勁，此外，傳統應用中的庫存回補機會也將出現。

林莉鈞預估，台積電2025年銷售額將增長25%（以美元計價），主要受到 AI市場持續增長、消費者庫存回補，以及N5/N3製程價格上漲推動。

展望後市，林莉鈞預計，台積電毛利率將從2024年下半年的55%，提升至2025年的57.1%；資本支出2025年將達380億美元，以支持N2製程及產能擴張，N2製程銷售貢獻最早要到2026年初才會開始顯現。

歷年來，蘋果一直是台積電最大客戶，貢獻約25%銷售額，其次是超微（AMD）占10%，其他客戶占比則低於10%。不過，隨AI市場強勁發展，輝達（NVIDIA）預計將貢獻台積電16%銷售額，且存在增長潛力。