快訊

氣象署最新風雨預測 今晚「15縣市」颱風假達標

仍龜速前進…山陀兒最新路徑曝！ 氣象署：以較弱的中颱或輕颱登陸西南部

飛彈攻擊以色列！伊朗稱已極大自制 若以再報復則將更強烈回應

聽新聞
0:00 / 0:00

半導體設備材料股 吸睛

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導
股價強勢半導體設備材料股
股價強勢半導體設備材料股

台股昨（1）日受惠外資賣壓縮減，收復季線關卡，盤面題材股各自表態，其中，隨台積電（2330）法說倒數計時，迅得、家登等半導體設備材料族群股價強強滾，表現相對整齊，有效匯聚多頭人氣。

雖然美費半指數、台積電ADR雙雙收跌，但台股昨日擺脫前一日頹勢，開高震盪，台積電在外資反手回補下，股價反彈1.5%收972元，終止連二黑，並重登季線，攜手聯發科、廣達等電子權值股扮演撐盤要角。

美國半導體產業協會（SIA）近期預估，隨周期性市場低迷告終及半導體需求強勁，2024年全球半導體銷售額將逾6,000億美元，基於半導體產業處於長期成長有利位置，全球創新不斷增長，以半導體為創新基礎的需求同步增加，台灣半導體供應鏈將持續受惠。

台積電預計10月17日舉行法說會，市場預期可望再度釋出公司營運及產業前景利多，吸引買盤提前進場卡位半導體設備材料供應鏈，包括迅得、百德、亞翔、陽程、友威科、家登、大量、均豪、惠特、萬潤、辛耘、旺矽等，單日漲幅在2.2%至9.7%不等。

PCB自動化裝置供應商迅得處分楊梅廠業外利益即將入帳，預期第4季半導體相關設備出貨加快，挹注業務表現，昨日股價攻頂收164元，改寫掛牌後歷史新天價，積極耕耘半導體領域的百德，股價亦放量漲停收125元歷史新猷。

亞翔受惠無塵室工程進入施工高峰期，股價守穩200元支撐區後，昨日強彈8.8%收227元，拚返填息之路；家登除先進封裝商機，亦進軍浸沒式冷卻、航太等新興業務，近期股價高檔震盪，股價漲4.2%收589元。

半導體 台積電

延伸閱讀

台股重回季線 短線整理關注台積電法說會

迅得營收／9月4.74億元、月增14.8% 第3季創今年高

瑞銀重申台積電「買進」評級 目標價維持1,200元

三星全球大裁員…他指台積電「很穩」 見一事卻憂慮：有點怕怕的

相關新聞

台股內資挺 10月開門紅…力抗外資指數重返季線

陸股進入十一長假休市，因之前大陸強力救市措施而造成外資資金轉進陸股的效應減緩，台股昨（1）日開高收高，在八大公股及壽險資...

當沖降稅延長三年 金管會、財部有共識

立法院財委會近期將審證交稅條例，金管會與財政部已經達成共識，建議維持行政院當沖降稅延長三年、至2027年版本。金管會原先...

半導體設備材料股 吸睛

台股昨（1）日受惠外資賣壓縮減，收復季線關卡，盤面題材股各自表態，其中，隨台積電（2330）法說倒數計時，迅得、家登等半...

工業電價調漲 重電鏈後市俏

國內工業電價在經濟部召開電價費率審議會後拍板定案，10月中旬起平均調漲12.5%，雖可能影響科技股獲利，不過法人機構認為...

颱風來襲 股匯休市

山陀兒颱風來襲，全台22縣市均宣布今（2）日停班停課，據此，台北股、匯市也休市一天，原應於今天交割款券順延辦理一天。

台股開戶數再創高

台股9月收黑，投資人仍不斷湧入資本市場。臺灣證券交易所統計，9月台股總開戶人數持續成長至1,309.89萬人，續為歷史新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。