半導體設備材料股 吸睛

台股昨（1）日受惠外資賣壓縮減，收復季線關卡，盤面題材股各自表態，其中，隨台積電（2330）法說倒數計時，迅得、家登等半導體設備材料族群股價強強滾，表現相對整齊，有效匯聚多頭人氣。

雖然美費半指數、台積電ADR雙雙收跌，但台股昨日擺脫前一日頹勢，開高震盪，台積電在外資反手回補下，股價反彈1.5%收972元，終止連二黑，並重登季線，攜手聯發科、廣達等電子權值股扮演撐盤要角。

美國半導體產業協會（SIA）近期預估，隨周期性市場低迷告終及半導體需求強勁，2024年全球半導體銷售額將逾6,000億美元，基於半導體產業處於長期成長有利位置，全球創新不斷增長，以半導體為創新基礎的需求同步增加，台灣半導體供應鏈將持續受惠。

台積電預計10月17日舉行法說會，市場預期可望再度釋出公司營運及產業前景利多，吸引買盤提前進場卡位半導體設備材料供應鏈，包括迅得、百德、亞翔、陽程、友威科、家登、大量、均豪、惠特、萬潤、辛耘、旺矽等，單日漲幅在2.2%至9.7%不等。

PCB自動化裝置供應商迅得處分楊梅廠業外利益即將入帳，預期第4季半導體相關設備出貨加快，挹注業務表現，昨日股價攻頂收164元，改寫掛牌後歷史新天價，積極耕耘半導體領域的百德，股價亦放量漲停收125元歷史新猷。

亞翔受惠無塵室工程進入施工高峰期，股價守穩200元支撐區後，昨日強彈8.8%收227元，拚返填息之路；家登除先進封裝商機，亦進軍浸沒式冷卻、航太等新興業務，近期股價高檔震盪，股價漲4.2%收589元。