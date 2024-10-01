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台股重回季線 短線整理關注台積電法說會

中央社／ 台北1日電
台股。（聯合報系資料照）
台股。（聯合報系資料照）

台股今天由台積電、聯發科等大型權值股反彈帶動，回到季線約22272點之上，法人認為，短線恐持續區間整理，盤勢恐需待台積電法說會才易明朗。

加權指數終場收在22390.39點，漲165.85點，漲幅0.75%，成交值新台幣2863.64億元。

台新投顧副總經理黃文清接受電訪表示，台股近期持續整理，類股輪動快速，今天部分傳產股轉強後走弱，科技股走勢也不夠強，只能等台積電10月17日法說會。

黃文清指出，美國聯準會（Fed）降息2碼（1碼為0.25個百分點）紅利已經告一段落，後續降息幅度亟需觀察，美國的經濟數據也是重要指標。

三大法人今天合計賣超134.9億元，其中自營商賣超56.3億元，外資及陸資賣超93.07億元，投信買超14.47億元。

外資賣超前10名包過6檔ETF，電子、金融各2檔，依序為復華台灣科技優息、台新金、元大高股息、富邦恒生國企正2、中信中國50正2、復華香港正2、彰銀、力積電、聯電、國泰台灣領袖50。

台積電 美國聯準會

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