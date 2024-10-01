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星宇航空轉上市 10/15起公開申購、承銷價格20元

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

星宇航空（2646）公告股票初次上市現金增資發行新股，為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資47億元，發行普通股47萬張。上市前現金增資發行新股，以競價拍賣及公開申購方式辦理承銷，公開申購承銷價格為20元。

競價拍賣最低承銷價格，以向中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定書前興櫃有成交的30個營業日其成交均價扣除無償配股除權（或減資除權）及除息後簡單算術平均數的七成為上限，訂為每股新台幣17.39元（競價拍賣底價），依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購

公開申購承銷價格則以各得標單的價格及其數量加權平均所得的價格為之，並以最低承銷價格的1.15倍為上限計算每股發行價格，暫定為每股新台幣20元溢價發行。

本次現金增資依公司法第267條規定，保留15%計7.05萬張由星宇航空員工認購，星宇航空員工認購不足或放棄認購的股份，授權董事長洽特定人按發行價格認購之；其餘85%計39.95萬張，由原股東放棄認購，全數委由推薦證券商辦理上市前公開承銷。

本次現金增資發行新股認股繳款期間，競價拍賣期間為10月4日到10月8日，公開申購期間10月15日到10月17日，員工認股繳款期間10月15日10月21日，競價拍賣扣款日期10月15日，公開申購扣款日期10月18日，特定人認股繳款日期10月22日~10月23日，增資基準日為10月23日，員工認股催繳期間10月22日~11月22日。

增資 認購

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