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台灣最大 ESG 投資論壇登場 凱基證券聚焦環境經濟永續雙贏

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
凱基證券主辦台灣最大規模ESG永續經營投資論壇，推動企業落實永續發展，由凱基證券董事長許道義(中)代表出席。(凱基證券/提供)
凱基證券主辦台灣最大規模ESG永續經營投資論壇，推動企業落實永續發展，由凱基證券董事長許道義(中)代表出席。(凱基證券/提供)

凱基證券、IR Trust及中華獨立董事協會主辦，一年一度台灣最大規模的ESG(永續經營)投資論壇於10月1日登場，邀請多位重量級貴賓及中菁會、磐石會、億載會、港都會、義雲會等五大重量級上市櫃公司聯誼會共襄盛舉，這次論壇聚焦環境與經濟雙贏面向，由【碳權交易與永續投融資】、【ESG評價與議合】以及【揭密企業面對永續資訊揭露挑戰與因應、淨零轉型下一步解方】等ESG實務運作面向，共同探討ESG法規、企業實踐及法人投資的全方位相關趨勢與最新策略。

碳交所總經理田建中表示，碳費三子法於8月29日公告，宣布台灣正式進入碳定價時代，緊接著環境部委託碳交所委託建置的國內減量額度交易平台將於10月正式啟動，以期創造經濟誘因，激勵企業自願減量的同時，促進低碳創新技術發展。碳交所成立一年多以來，積極回應我國淨零人才基礎建設的需求，與BSI合作辦理30場以上ISO溫室氣體認證課程，已發出1,000張以上國際標準證照，助力國內永續人才接軌國際標準，擴大綠色影響力。

櫃買中心總經理陳麗卿從永續發展債券角度出發，剖析上市櫃企業發行永續發展債券，不僅可取得長期專注於減碳的資金，更有提升企業聲譽、吸引責任投資人及擴大投資人基礎等多種優勢，陳麗卿表示，永續發展債券不僅對於環境與社會議題具有正面影響力，更已成為協助台灣企業永續轉型的利器。

凱基證券董事長許道義表示，凱基證券落實永續發展強調氣候風險管理及永續金融，定期發布永續報告書以及氣候相關財務揭露(TCFD)報告書，公司簽署加入碳核算金融聯盟，導入國際投融資碳排管理標準，建構氣候風險管理機制，推進減碳強度。並優化無障礙使用介面，獲得APP無障礙認證及無障礙環境認證，建立公平待客新里程碑。

凱基證券將持續優化永續發展策略，強化業務合作，致力響應政府推動永續金融政策，協助企業將資金投入對環境改善及社會效益等投資計畫，擔任多檔永續發展相關債券的主辦承銷商，藉由協助相關企業及金融發行者於資本市場順利籌資、成長茁壯，凱基證券以One KGI服務展現全方位金融服務集團的市場競爭力，為社會提供永續金融解決方案。

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