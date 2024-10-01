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台股上漲165點 三大法人賣超134億元
台股1日反彈上漲，終場仍收在季線之上，收在22,390.39點，上漲165.85點，漲幅0.74%，成交量2,793.72億元，三大法人賣超134.9億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超93.07億元，投信買超14.47億元，自營商賣超（合計）56.3億元，其中自營商（自行買賣）賣超8.17億元，自營商（避險）賣超48.12億元。
台積電（2330）收972元，漲幅1.57%，聯發科收1,210元，漲幅近3%，鴻海小跌。美東碼頭工人預計10月1日開始罷工，貨櫃三雄歷經昨日重挫後，反彈小漲，陽明海運收70.5元，漲幅2.17%。科技股部分，矽光子族群仍受資金追捧，聯亞攻漲停至325元，挑戰2020年7月高點；上詮收191.5元，漲幅逾7%，波若威、訊芯-KY漲幅逾4%。
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