鴻呈看好明年營運動能 掛牌首日漲22%

連接線組廠鴻呈打進AI伺服器供應鏈，樂觀看待明年營運動能；今天由興櫃轉上櫃，掛牌首日大漲22.5元或22.39%，終場收在最高價123元。

鴻呈今天以承銷價100.73元掛牌上櫃，早盤以114元開出後，一度呈現震盪，午盤後股價拉升，終場收在123元。

鴻呈董事長簡忠正日前表示，鴻呈的高速傳輸線，透過ODM代工廠，已打進AI伺服器供應鏈；另外也成為北美2家CSP（雲端伺服器）大廠的指定供應商，近幾個月，伺服器高速傳輸線接案量大增。

由於新產品從接案研發到出貨，大約需要1年時間，已逐漸進入發酵期。公司樂觀預估，今年下半年營運會比上半年好，明年營運比今年好，有望呈現雙位數成長。

鴻呈早期經銷日本三井化學的塑膠機能材料，後來投入連接線組的研發、製造與銷售，一開始產銷個人電腦（PC）連接線材，後來面對紅色供應鏈崛起，2008年起陸續啟動兩波轉型，切進門檻更高的工控物聯網及雲端伺服器領域，獲得工業電腦大廠研華入股投資。

由於疫情等因素，鴻呈2022年營運暴衝，全年稅後純益新台幣3.6億元，比2021年大幅成長約2.4倍，每股純益10.89元，大賺超過1個股本；不過2023年面臨客戶庫存調整，去年稅後純益1.14億元，比2022年大幅縮水68.3%，每股純益降到3.05元。

今年上半年，鴻呈營收9.38億元，年增3.6%，稅後純益6360萬元，年減20.2%，每股純益1.68元；隨著伺服器的高速傳輸線布局陸續發酵，公司看好明年營運動能。