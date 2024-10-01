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瑞銀重申台積電「買進」評級 目標價調升7%至1,200元

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
台積電（2330）1日反彈收漲1.5%至972元。記者邱德祥／攝影
台積電（2330）1日反彈收漲1.5%至972元。記者邱德祥／攝影

台積電（2330）1日反彈收漲1.5%至972元。瑞銀證券在最新出具的個股報告中，持續看好台積電受AI強勁力道增長、消費者庫存回補以及N5/N3價格上漲等支持，因此重申「買進」評級，目標價由1,120元調升為1,200元、調幅7.1%。

半導體市場周期展望上，瑞銀證券台灣半導體分析師林莉鈞表示，雲端AI和高效能運算 (HPC) 的需求仍將保持強勁，此外傳統應用中的庫存回補機會也將出現。

林莉鈞預估，台積電2025年的銷售額將增長25%（以美元計價），主要受到 AI市場的持續增長、消費者庫存回補，以及N5/N3製程價格上漲所推動。

展望後市，林莉鈞預計，台積電的毛利率將從2024年下半年的55%，提升至2025年的57.1%；資本支出2025年將達380億美元，以支持N2製程及產能擴張，而N2製程的銷售貢獻最早要到2026年初可能才會開始顯現。

歷年來，蘋果一直是台積電最大的客戶，貢獻了約25%的銷售額，其次是 AMD占10%，而其他客戶的占比則低於10%。不過，隨著AI市場強勁發展，輝達（NVIDIA）預計將貢獻台積電16%的銷售額，且存在增長潛力。

AI 半導體 台積電

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