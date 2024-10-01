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台股愈跌愈好？ 投資人開戶數創新高

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導
台股示意圖。中央社記者王騰毅攝 中央通訊社
台股示意圖。中央社記者王騰毅攝 中央通訊社

台股9月、第3季均收黑，投資人仍不斷湧入。臺灣證券交易所統計，9月台股總開戶人數持續成長至1,309.89萬人，續創歷史新高，單月大增4.79萬戶，其中，年輕世代的30歲以下族群單月增加3.07萬戶，占單月新增人數六成四，代表台股結構朝年輕化邁進。

據證交所統計，0～19歲、20～30歲、31～40歲、41～50歲．51～60歲及61歲以上等六個年齡層，6月淨開戶數全面增加，分別增加1.16萬戶、1.91萬戶、8,168戶、5,559戶、2,870戶、51戶，分別成長至55.73萬、167.88萬、214.63萬、252.38萬、229.92萬、380.35萬戶。法人戶方面，9月亦增加541戶，成長至9.87萬戶。

台股

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