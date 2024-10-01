台股漲165點收22390點 貨櫃三雄齊揚 台積電收漲15元

台股1日維持高檔震盪，終場收22390.39點，漲165.85點、漲幅0.7%，成交金額2,793.7億元。另外，櫃買指數收漲0.6%。台積電（2330）收972元、漲15元。

貨櫃三雄的長榮（2603）、陽明海運（2609）、萬海（2615）集體成交量破萬張，股價也紛紛收漲逾1%至2%。美國國際碼頭工人協會（ILA）工會代表29日表示，資方雖然釋出加薪的好消息，然而，最終談判沒有結果，國內的航運業者證實，罷工行動10月1日開始。

其他強勢族群方面，半導體指數收漲1.3%，包括訊芯-KY（6451）、聯發科（2454）、矽力-KY（6415）、致新（8081）、聯鈞（3450）、辛耘（3583）、日月光投控（3711）等；重電族群的上緯投控（3708）帶頭領漲，收漲9.1%，華城（1519）、亞力（1514）、士電（1503）也紛紛走強，不過東元（1504）、中興電（1513）、森威能源等則震盪整理。

法人分析，近期在中美兩大央行接連釋出貨幣寬鬆政策，帶旺全球風險性資產上揚，儘管中東地緣衝突有所升溫，美國PCE增速降至2.2%創3年半來新低，加上貨幣政策啟動降息循環，可望幫助消費者信心持續回升，有利市場風險偏好。

另外，貨幣政策立場偏向鷹派的石破茂贏得執政黨黨魁大位，成為下一任日本首相，而日圓大幅升值，恐慌情緒再起，建議投資人採取分批進場的方式，並汰弱留強。

選股方向建議短線以中國收成股相關的鋼鐵、輪胎橡膠、造紙等，搭配消費性電子、半導體先進製程、散裝航運、戶外運動用品服飾及重電綠能等族群。

在策略上，安聯AI收益成長多重資產基金經理人莊凱倫表示，考量市場仍需時間消化政策調整、美國大選及地緣政治事件等不確定性因素，以多元資產配置布局，有望降低潛在波動影響。