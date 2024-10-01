「債」不買真來不及？降息循環開啟…3區間劇本讓你跟漲不跟跌！

【撰文：游季婕】

升息循環告一段落，聯準會（Fed）開始降息。本文將未來1年多的時間，分為3個區間，給予讀者一個框架，以便思考未來投資劇本。

這3區間的時間分別為：

區間1：現在～2024年底； 區間2：2025年1月～6月； 區間3：2025年7月～2026年3月。

以上時間點都是粗略估算，誤差必然存在，因此，更重要的是注意導致轉換至下個區間的因素出現時機，代表市場投資論述的轉變。

區間1

產業持續輪動，整體股市大漲機率不高

預計年底才有轉變

轉變因素出現的時機是在12月18日進行的今（2024）年最後一次FOMC會議，屆時市場對於2025年Fed降息碼數和經濟狀況會有全新的預期，並進入到區間2。

觀察過去3個月的股價走勢，許多大型科技股，如輝達（Nvidia，美股代號NVDA）、亞馬遜（Amazon，美股代號AMZN）等都處於橫盤整理狀態，而其他產業，如必需消費品和金融股，則出現顯著上漲。這顯示資金並未因科技股承壓而離開股市，而是轉向其他領域。

因此，產業多元配置變得重要。以金融股為例，應優先關注受惠於降息的投資銀行，像是摩根大通（美股代號JPM）、高盛（美股代號GS）等。

在必需消費品產業方面，投資人可重點關注具穩定議價能力的公司，像是沃爾瑪（Walmart，美股代號WMT）、好市多（Costco，美股代號COST）。這2檔股票從7月至9月17日以來，分別有16.81%、6.25%的漲幅（同期那斯達克指數下跌1.92%），預期接下來會繼續受惠通膨降溫所帶來成本壓力的舒緩。

區間2

中小型股迎來榮景

整體股市呈明顯上漲走勢

這段時間要注意領先景氣的半導體資本支出狀況，因為接近區間2的尾聲時，若出現成長放緩跡象，可能意味著市場將進入到區間3。

而如果年底Fed對2025年的經濟預測較為樂觀，沒有明顯的衰退警訊，那麼區間2的持續時間就會拉長，不會只有半年。區間2與區間1的差異主要體現在2個方面：

1.降息幅度擴大 中小型公司比大型公司更容易受到短期利率的影響，因為它們的借貸週期較短。因此，當基準利率下降時，短期利率下滑能有效降低中小型公司的資金成本，為其經營帶來一定程度的助益。 2.市場氛圍變化 區間1期間，市場可能還充斥著經濟會衰退的言論，不過估計到了區間2會減少，因為講了一陣子衰退後，會發現根本還沒有要衰退，類似於2023下半年到2024上半年的市場氛圍，整體來說有點平淡，但正是股票上漲的最佳時刻。

這段時間比起用產業的維度來做投資配置，按照股票的規模來進行配置，更有效率提升報酬。根據全球知名投資銀行富瑞集團統計，自1950年來的數據顯示，小型股在第一次降息後3個月和12個月的報酬率分別為11%、28%，中型股是9%、24%，而大型股則是5%和15%，僅有10%的差距，顯示出股票規模越小，受惠降息程度越大。

區間3

市場準備迎接衰退

整體股市波動度加劇

由於衰退跡象越來越明顯，市場對相關言論變得極為敏感。在此階段，建議投資人適時降低股票持有比例，將股票水位降至20%以下，拉高債券持有量至30%，並將50%的資金保留為現金，以避免股債雙殺的情況發生。

股票方面，除了區間1所提到的必需消費品外，還可選擇財報穩健的科技巨頭作為防禦性標的。此外，半導體產業受景氣影響大，尤其是消費性電子為主要業務的公司，將受到較大影響，投資人要特別留意。

總結來說，根據1995年降息循環的經驗，潛在的衰退時間可能落在2026年3月左右。預計2025上半年之前，股市仍會有不錯表現，但到了下半年，衰退疑慮將增強，須提前做好防範和調整投資策略。

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