山陀兒颱風來襲 這檔不斷電大廠股價大漲噴出

強颱山陀兒來襲，全台恐都受到影響，台股1日反彈，UPS不斷電大廠旭隼（6409）終止連日來的跌勢反彈，早盤以2,045元開出，一度衝達2,205元，上漲180元，漲幅8.88%，成為盤中最強的千金股；另一檔UPS不斷電系統品牌廠碩天盤中也上漲逾2%。

旭隼今年第2季營收65.07億元，創單季新高，稅後純益12.84億元，季增79.8%，年減2.8%，每股純益14.7元，累計上半年稅後純益19.97億元，年減3.4%，每股純益22.88元。

依據旭隼6月法說會資料，目前營收比重中，UPS占比約62.4%，主要應用在電腦、伺服器、機房、醫療設備、通訊設備等，逆變器及太陽能逆變器的營收占比約28.1%，主要支應太陽能發電系統，及須長期備源之設備，另外零件及備品占比約9.5%。

旭隼UPS庫存水位健康，逆變器（inverter）主力中東及南亞市場9月以前處於出貨高峰期，法人預估，旭隼今年下半年營收年增上看一成，全年營收將重回200億元大關，年增一成。

UPS不斷電系統品牌廠碩天（3617）8月營收13.28億元，月增12.5%，改寫單月新高，年增5.8%，累計今年前8月營收83.4億元，年增4.1%；法人以7、8月營收表現預估，第3季營收將可望連兩季改寫新高，估計今年前3季獲利將超越去年全年。

法人認為，在美國主力市場需求撐腰下，拉貨動能不減，預期第4季營收有望優於去年同期，改寫同期新高，全年營運將優於去年，改寫新高，預估碩天今年全年有望賺進逾兩個股本。

旭隼股價在9月25日盤中曾衝達2,385元天價，但當天卻是下跌收盤，且之後連跌3個交易日，失守月線，1日以2,045元開出，股價止跌，盤中一度衝達2,205元，上漲180元，漲幅8.88%。

碩天早盤以322.5元開出，一度壓回至平盤319元，之後再往上拉升至329.5元，上漲10.5元，漲幅3.29%，盤中漲幅2.66%。