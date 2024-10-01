台積電回神強彈 台股漲逾200點收復季線
儘管費城半導體指數下挫，不過台積電等大型權值股今天跌深反彈，帶動台股早盤漲逾200點，隨後漲勢收斂，盤中仍維持高檔，收復季線。
截至10時51分，加權指數漲134.58點至22359.12點，成交值新台幣1445.14億元。
大型權值股台積電盤中漲20元至977元；聯發科上漲45元至1220元；鴻海先漲後跌，在平盤187.5元附近游走。
中概收成股麗嬰房、百和興業-KY盤中漲停，分別達10.05元、25.3元；大洋-KY漲停至11.7元後打開。
群益投顧分析師廖健佑接受電訪表示，大型權值股跌深反彈，帶動台股今天開高，但量能仍嫌不足，中概收成股走揚，但中國十一長假休市，只能參考港股或中企的美國存託憑證（ADR）表現，但台股中概收成股上揚卻無法有效挹注量能。
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