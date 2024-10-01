道瓊創高費半下跌 法人：台股看電子股資金動向

雖然美股道瓊和標普指數都創收盤新高紀錄，但法人指出，與台股連動性高的費城半導體指數下跌，台股資金在電子及非電族群的變化，仍將影響大盤走勢。

儘管美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）暗示他不急於進一步降息，華爾街股市今天仍在尾盤拉出一波反彈，主要指數多收漲，其中道瓊和標普指數都創收盤新高紀錄。

道瓊工業指數小漲17.15點或0.04%，收42330.15點；標準普爾指數上揚24.31點或0.42%，收5762.48點；那斯達克指數上漲69.58點或0.38%，收18189.17點；費城半導體指數下跌44.17點或0.85%，收5173.06點。

台股9月30日收在22224.54點，下跌598.25點，跌幅2.62%，摜破22291點季線關卡，成交值新台幣4053.77億元。

宏遠投顧表示，中概收成股之前因中國經濟不佳，使得業績成長不如預期、資金被強勢AI人工智慧科技股所排擠，9月24日因中國大力刺激經濟、房市、股市而大幅反彈；因股票價值低估且籌碼乾淨，未來股價仍有表現空間。

產業訊息方面，電價費率審議會昨天決議，民生電價凍漲，產業電價最高漲14%。工總、三三會表示，產業面臨碳費、最低工資和電價調漲等壓力，利潤會被吃掉，建議政府繼續發展核能，以提供穩定且具競爭力的電力。

經濟部昨天決議產業電價平均調漲12.5%，影響戶數約50萬戶。台電表示，由於此次民生電價凍漲，對消費者物價指數（CPI）年增率只有間接影響，估至年底間接影響CPI約0.03個百分點。

漢翔宣布，無人機聯盟與奧克拉荷馬州國防產業協會結盟，未來將建立產業合作交流平台，提升雙方在無人機領域的科技及競爭力，也參與彼此的國際商業計畫，推動無人機聯合行銷，台美合作局面已然成形。