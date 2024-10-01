快訊

想退休到底錢夠不夠？外銀調查報告曝分3種等級來準備

吳慷仁「十一國慶」表態了 6字祝福大陸網友指：沒誠意

聯合報社論／四十萬可恃民力，不能填補國防人力黑洞

雜音淡化 波動緩和 三大債市續淨流入

經濟日報／ 記者王皓正／台北即時報導

不確定因素消弭，市場對經濟前景擔憂淡化，股債波動持續和緩，非投資等級債信用違約指數(CDX)也探低。根據美銀引述EPFR統計顯示，上周截至9月25日，投資級債淨流入降溫至39.7億美元，非投資等級債淨流入6億美元、新興市場債淨流入增溫至11.6億美元。

安聯投信表示，美國通膨受到控制，整體趨緩態勢不變，給予聯準會降息空間支撐就業市場。美國聯準會利率決策主要考量通膨及就業市場表現，隨著通膨持續緩降，聯準會關注焦點轉向美國就業市場是否不再過熱，進而實現經濟軟著陸的目標。

從最新通膨指標來看，8月個人消費支出物價指數(PCE)年增率降至2.2%，低於市場預期2.3%，創2021年2月來新低。至於聯準會最重視的通膨指標，也就是剔除食品與能源價格後的核心PCE通膨，年增率從7月2.6%略升至2.7%，符合市場預期。

安聯投信表示，回顧近期債券市場，企業債供給增溫壓抑價格，致使債市下跌居多；初級市場火熱，非投資級債承壓，聯準會啟動降息，強化市場對於經濟軟著陸的信心，強化市場新債發行量，進而壓抑美國非投資級市場價格、收益率等。

另方面，儘管市場對於11月降息兩碼預期增溫，惟700億美元的5年期國債招標以及一系列公司債供應給公債市場帶來壓力，使美國10年期公債殖利率整週走升8個基準點至3.80%。

安聯投信表示，隨政策轉向寬鬆周期，有望提供經濟和基本面更多支持，根據過往經驗，未陷入衰退的情境下，股債資產在降息後均有表現空間。降息啟動後可望帶動公債表現；鑒於降息後將推升殖利率曲線陡峭化，除短債抗震外，亦偏好中天期；新興市場通膨回落至低檔，新興市場具備降息空間。

安聯投信表示，邁向第四季，面對諸多不確定性，應可以多重資產作為核心部位，參與趨勢明確的主題領域，顧收益抗震盪，持續參與多頭行情，建議投資人可以多重資產主動布局：高檔仍須留意震盪，以複合資產兼顧成長及收益，參與行情無須擇時；同時以投資級公司債為主，搭配短存續期之非投等債，掌握資本利得及收益。

美國聯準會 降息

延伸閱讀

美、中股市牛氣沖天 不改經濟學家對前景觀望態度

無懼鮑爾偏鷹談話 美股再創新高、寫下11年來最佳9月

調漲產業電價 學者：通膨預期心理恐上升

彭博調查：Q4布局 美股優於美債

相關新聞

台積電股價跳水…跌出千金俱樂部 台股大逃殺

受到上周五台積電ADR重挫，加上日股暴跌，台股昨（30）日開低走低，尤其台積電股價大跳水，尾盤更遭到摜壓，拖累大盤終場大...

台積電回神漲10元 台股早盤漲逾200點

台股1日開盤指數為22,329.65點，上漲105.11點，早盤漲逾200點，最高來到22,438.40點。台積電（23...

神祕賣單殺尾 權值股重傷…里昂、大摩等外資偷倒貨

台股昨（30）日在市場賣壓傾巢而出下，指數表現相當弱勢，尤其最後一盤出現神秘大單賣壓，鎖定多檔權值股，導致跌幅瞬間擴大1...

證交所：台股拚全球市值十強 創新板五年內衝100家

響應亞洲資產管理中心政策，臺灣證券交易所力拚壯大台灣資本市場。證交所董事長林修銘昨（30）日指出，台股在國際市場是「Fi...

中小股有撐 點火走強

台股昨（30）日受美中科技戰升溫、日圓升值等利空拖累，回測季線支撐，盤面櫃買中小型股相對有撐，聯亞（3081）、鈊象等指...

就市論勢／半導體設備、中概股 亮點

台灣加權指數在9月歷經超過2,000點的大幅度震盪，9月指數呈現小黑，但是類股輪動非常明顯。外在環境包括美股道瓊與S&P 500指數續創新高，美國政府支持英特爾晶圓代工業務的態度，更讓半導體類股受到激勵出現明顯反彈，大陸推出規模上看人民幣3兆元的救市措施積極動作下，陸、港股市單周都出現超過一成的明顯漲幅。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。