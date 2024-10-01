台積電股價跳水…跌出千金俱樂部 台股大逃殺

受到上周五台積電ADR重挫，加上日股暴跌，台股昨（30）日開低走低，尤其台積電（2330）股價大跳水，尾盤更遭到摜壓，拖累大盤終場大跌598點，收22,224點，表現相當弱勢。

外資、投信、自營商同步賣超，尤其外資賣超達403.4億元，投信更終止30日買超轉為賣超，使得大盤月線、季線全收黑。統計9月台股下跌43點，第3季跌807點。

金管會指出，雖然台股昨天跌幅較重，但今年以來漲逾27％，仍居全球主要股市之冠，量能也比去年同期增加逾53%，基本面良好，將密切關注國際金融市場變化。

台股觀盤重點

受到大陸打壓輝達、台積電ADR重挫，加上日股昨日開盤大跌逾3%，台股短多信心潰散，開盤即重挫百餘點。在賣壓持續出籠下，指數午盤後一路下殺，最後一盤更大幅摜殺168點，終場跌598點，收在22,224點，一口氣失守5日線、10日線、季線，成交量縮至4,053億元。

19大類股中，僅玻陶、橡膠、水泥、營建等逆勢收紅，餘均下跌，其中尤以航運類股大跌3.7%最弱勢；族群中，半導體股在台積電跳水下，重挫4.1%最疲軟， AI股也跌3%；千金股則全盤盡墨，其中以川湖跌8.7%最兇，檔數因台積電跌出千金股外，因此減至14檔。

三大法人昨日共賣超506.9億元，其中外資賣超403.4億元，由買轉賣，期貨淨空單增加965口至37,202口，期現貨同步偏空操作。投信終止連30日買超，轉為賣超9.4億元；自營商買轉賣、賣超94.1億元。八大公股行庫賣轉買，進場大舉護盤，買超90.2億元。

綜合統一投顧董事長黎方國、台新投顧副總經理黃文清的看法，資金近期從電子股轉進傳產股，受到大陸政策利多刺激，以原物料相關族群及中概股較有表現，這些個股基期較低，但通常較不占權值，因此短期指數會區間整理為主。

黎方國指出，本周是經濟數據周，10月1日會公布美國ISM製造業指數，3日將公布ISM非製造業指數，4日將公布9月非農業就業人數、失業率。如果數據不好，股市會再殺一波；若數據不錯，股市就會上漲。目前投資人退場觀望經濟數據，短線可能在月線至季線間震盪。

不過，特斯拉10日將發表自駕計程車Robotaxi，之後將迎來美國財報周，預期科技股財報展望樂觀，以及台積電17日法說會利多等，預期國慶日後可望重起多頭。