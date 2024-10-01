快訊

強颱山陀兒持續增強長胖 怠速「沒什麼動」 5縣市納陸警

清水所長遭拖行撞護欄不幸殉職 凶殘女駕駛棄車逃遭逮

山陀兒將南高屏登陸 吳德榮：眼牆伴隨破壞性風雨 強度勝賽洛瑪

聽新聞
0:00 / 0:00

台積電股價跳水…跌出千金俱樂部 台股大逃殺

經濟日報／ 記者王奐敏廖珮君／台北報導
台股示意圖。／聯合報系資料照
台股示意圖。／聯合報系資料照

受到上周五台積電ADR重挫，加上日股暴跌，台股昨（30）日開低走低，尤其台積電（2330）股價大跳水，尾盤更遭到摜壓，拖累大盤終場大跌598點，收22,224點，表現相當弱勢。

外資、投信、自營商同步賣超，尤其外資賣超達403.4億元，投信更終止30日買超轉為賣超，使得大盤月線、季線全收黑。統計9月台股下跌43點，第3季跌807點。

金管會指出，雖然台股昨天跌幅較重，但今年以來漲逾27％，仍居全球主要股市之冠，量能也比去年同期增加逾53%，基本面良好，將密切關注國際金融市場變化。

台股觀盤重點
台股觀盤重點

受到大陸打壓輝達、台積電ADR重挫，加上日股昨日開盤大跌逾3%，台股短多信心潰散，開盤即重挫百餘點。在賣壓持續出籠下，指數午盤後一路下殺，最後一盤更大幅摜殺168點，終場跌598點，收在22,224點，一口氣失守5日線、10日線、季線，成交量縮至4,053億元。

19大類股中，僅玻陶、橡膠、水泥、營建等逆勢收紅，餘均下跌，其中尤以航運類股大跌3.7%最弱勢；族群中，半導體股在台積電跳水下，重挫4.1%最疲軟， AI股也跌3%；千金股則全盤盡墨，其中以川湖跌8.7%最兇，檔數因台積電跌出千金股外，因此減至14檔。

三大法人昨日共賣超506.9億元，其中外資賣超403.4億元，由買轉賣，期貨淨空單增加965口至37,202口，期現貨同步偏空操作。投信終止連30日買超，轉為賣超9.4億元；自營商買轉賣、賣超94.1億元。八大公股行庫賣轉買，進場大舉護盤，買超90.2億元。

綜合統一投顧董事長黎方國、台新投顧副總經理黃文清的看法，資金近期從電子股轉進傳產股，受到大陸政策利多刺激，以原物料相關族群及中概股較有表現，這些個股基期較低，但通常較不占權值，因此短期指數會區間整理為主。

黎方國指出，本周是經濟數據周，10月1日會公布美國ISM製造業指數，3日將公布ISM非製造業指數，4日將公布9月非農業就業人數、失業率。如果數據不好，股市會再殺一波；若數據不錯，股市就會上漲。目前投資人退場觀望經濟數據，短線可能在月線至季線間震盪。

不過，特斯拉10日將發表自駕計程車Robotaxi，之後將迎來美國財報周，預期科技股財報展望樂觀，以及台積電17日法說會利多等，預期國慶日後可望重起多頭。

台積電 台股

延伸閱讀

台股摜破季線 金管會：緊盯國際金融市場變化

台股 ETF 受益人數周減3.8萬人 債券 ETF 受益人數突破200萬

台積電打造永續智慧管理中心 精進營業秘密管理

瞄準低基期成長股 凱基00938與台股多頭行情前行

相關新聞

台積電股價跳水…跌出千金俱樂部 台股大逃殺

受到上周五台積電ADR重挫，加上日股暴跌，台股昨（30）日開低走低，尤其台積電股價大跳水，尾盤更遭到摜壓，拖累大盤終場大...

神祕賣單殺尾 權值股重傷…里昂、大摩等外資偷倒貨

台股昨（30）日在市場賣壓傾巢而出下，指數表現相當弱勢，尤其最後一盤出現神秘大單賣壓，鎖定多檔權值股，導致跌幅瞬間擴大1...

證交所：台股拚全球市值十強 創新板五年內衝100家

響應亞洲資產管理中心政策，臺灣證券交易所力拚壯大台灣資本市場。證交所董事長林修銘昨（30）日指出，台股在國際市場是「Fi...

中小股有撐 點火走強

台股昨（30）日受美中科技戰升溫、日圓升值等利空拖累，回測季線支撐，盤面櫃買中小型股相對有撐，聯亞（3081）、鈊象等指...

就市論勢／半導體設備、中概股 亮點

台灣加權指數在9月歷經超過2,000點的大幅度震盪，9月指數呈現小黑，但是類股輪動非常明顯。外在環境包括美股道瓊與S&P 500指數續創新高，美國政府支持英特爾晶圓代工業務的態度，更讓半導體類股受到激勵出現明顯反彈，大陸推出規模上看人民幣3兆元的救市措施積極動作下，陸、港股市單周都出現超過一成的明顯漲幅。

證交所董座林修銘：壯大資本市場為證交所使命 祭出三大策略

臺灣證券交易所9月30日舉行壯大臺灣資本市場高峰會，證交所董事長林修銘致詞時表示，在壯大台灣資本市場價值的發展策略下，希...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。