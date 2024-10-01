神祕賣單殺尾 權值股重傷…里昂、大摩等外資偷倒貨

台股昨（30）日在市場賣壓傾巢而出下，指數表現相當弱勢，尤其最後一盤出現神秘大單賣壓，鎖定多檔權值股，導致跌幅瞬間擴大168點，使得加權指數終場大跌598點收市，投資人傻眼。根據盤後資料，相關大單賣壓來自外資。

業內人士分析，台股尾盤跌幅擴大168點，與權王台積電最後一盤跳水14元有直接關係，法人圈盛傳是因為10月中旬工業電價將大幅調漲，恐稀釋台積電毛利率所致。除了台積電（2330）外，聯發科、鴻海、廣達、中華電等電子權值股，也紛紛殺尾盤。

根據盤後相關數據交叉比對分析，昨日台股最後一盤大殺指數百餘點的元兇，主要來自外資龐大賣壓。以台積電為例，主要賣超券商，包括里昂證券、摩根士丹利證券（大摩）、麥格理證券、瑞銀證券、滙豐證券等。

昨日最後一盤摜壓台股主要賣壓

其中，里昂證券賣超台積電8,336張，平均賣超價格為968元；大摩也賣超7,600張，賣超均價為969.5元；麥格理證券則賣超4,924張，賣超均價為964.2元，三家外資為昨日賣超台積電的前三大外資券商。

除了外資，八大公股行庫中的第一金證券與華南永昌證券，也都調節台積電，惟張數並不多，從數百張到數十張之間；其他如元大證券、國票證券、國泰證券等，也都有調節台積電的現象。

本土IC設計龍頭聯發科昨日最後一盤也下殺20元。觀察昨日最後一盤賣出聯發科的券商，同樣以外資為主，包括里昂924張、野村558張等；賣超廣達的賣壓來源，主要以里昂證券的507張、法興證券的98張等。

電子組裝代工一哥鴻海方面，同樣也是外資外超為主。其中最後一盤賣超鴻海的外資，以里昂證券的2,110張最多，其次為花旗證券的1,560張，麥格理證券也賣超636張；八大公股行庫的兆豐證券也大賣1,628張。