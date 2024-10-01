證交所：台股拚全球市值十強 創新板五年內衝100家

響應亞洲資產管理中心政策，臺灣證券交易所力拚壯大台灣資本市場。證交所董事長林修銘昨（30）日指出，台股在國際市場是「First tier（第一級）」股市，將以前進全球前十大市值股市為目標，透過「雙引擎、永續、多元化商品」等三大策略壯大台股，其中，創新板將於五年內達100家。

林修銘指出，台股近期市值約70兆元，7月底市值居全球股市第12大，成交量則是第九大。即便台股近期市值處於相對高點，但外資投資台股占比仍達43%，並未降低，顯示台股在國際資本市場是「First tier」，具有相當底氣。

證交所昨日舉行「數位X永續 雙軸轉型 壯大台灣資本市場價值」高峰會，台積電、國泰金等近220家上市公司，約250位公司董事長、創辦人、總經理及高階主管參與，占台股市值近八成、總市值逾50兆元，創台灣上市公司家族史上最大規模聚會紀錄。

壯大台灣資本市場高峰會重點

林修銘強調，證交所是一個平台，但不只是交易、籌資發行面的平台，希望是更積極的角色，可以成為壯大企業市值、分享議題的平台，未來一年將舉辦兩次類似論壇活動，邀請政府機構、國外講者分享最新政策、議題。

證交所昨邀請與會的上市公司，包括市值百億元以上或公司治理評鑑排名前5%，以及近兩年加入上市家族的公司。

林修銘說，證交所在今年初便以「壯大市場規模、創新商品服務、淨零永續共榮」為龍年目標，與金管會推動亞洲資產管理中心的壯大資本市場有異曲同工之妙。

展望未來，證交所除以既有的半導體及ICT產業為立足點外，將再結合一般板及創新板的雙引擎力量，發展綠能、數位及生技等創新經濟產業聚落；再者，ESG及淨零碳排、多元化商品也是台灣壯大市場必須推動的方向，金管會近期亦已開放主動式、多資產ETF。

行政院秘書長龔明鑫昨天出席時表示，目前是台灣推動成為亞洲資產管理中心最佳時機，林修銘已答應要完成兩件事：要有100家新創公司上創新板、要將碳交所發展起來。統計至昨天，創新板有17家公司，林修銘回應，五年內達百家。

金管會主委彭金隆昨致詞時表示，壯大資本市場是台灣經濟持續成長的重要關鍵，也是台灣繼續在全球站穩腳跟的重要計畫。而綠色轉型和低碳發展，將是台灣資本市場發展的新契機，也將提升台灣在全球供應鏈更強的競爭力。



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