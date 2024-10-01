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就市論勢／半導體設備、中概股 亮點

經濟日報／ 吳裕良（聯邦投信投資長）

盤勢分析

台灣加權指數在9月歷經超過2,000點的大幅度震盪，9月指數呈現小黑，但是類股輪動非常明顯。外在環境包括美股道瓊與S&P 500指數續創新高，美國政府支持英特爾晶圓代工業務的態度，更讓半導體類股受到激勵出現明顯反彈，大陸推出規模上看人民幣3兆元的救市措施積極動作下，陸、港股市單周都出現超過一成的明顯漲幅。

昨（30）日盤面持續呈現股市大幅度下跌的趨勢，台股終場大跌598點、收在22,224點，跌幅2.6%，為9月第二大的修正幅度，9月台股收黑，下跌0.2%。

昨日盤面上漲類股，包括連鎖美容5.4%、隱形眼鏡4.9%、大陸內需股3.9%，皆與陸港股市明顯上漲有關。相反地，貨櫃航運出現6.5%的修正、半導體出現4.2%的獲利了結跌幅，股市呈現量縮下跌態勢。

投資建議

台灣高科技在全球半導體，尤其是晶圓代工地位最高，領先的程度持續擴大之際，更進一步延伸至半導體設備與半導體特用化學品，以晶圓代工的工藝前無古人之姿，包括製造設備與特用化學品配方，都要自主或指導台灣相關供應鏈一起提升，以應對2奈米以下製程的挑戰，因而帶來台股相關類股更多的商機。建議買進半導體設備、光通訊、中概股。

半導體 晶圓代工

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