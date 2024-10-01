美打擊陸面板 大摩看多台廠
摩根士丹利（大摩）證券在最新出具的「大中華科技硬體產業」報告中指出，根據了解，陸系面板大廠京東方與天馬，恐列入美國「中國軍事企業」（1260H）清單。大摩認為，即使成真，對這兩家企業的短期影響仍然有限，但有利於非陸系面板廠的投資氣氛。
台股面板雙虎受此利多激勵，又有矽光子題材加持，昨（30）日股價抗跌。群創（3481）股價逆勢收紅，漲0.1元、漲幅0.6%，收在16.15元；友達也只下跌0.15元、跌幅0.87%，收17.05元。
陸企如果列入1260H清單，顯示可能對美國國家安全構成風險，且與中國人民解放軍有關聯。大摩解析，由於京東方與天馬生產的顯示器產品主要用於消費市場，因此即使兩家陸企最終列入1260H清單中，預期短中期對財務的影響相對有限。
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