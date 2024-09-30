大摩：陸企面板廠恐列入美國「1260H」清單 有利兩台廠

摩根士丹利證券在最新出具的「大中華科技硬體產業」報告中指出，根據了解，陸系面板大廠京東方與天馬，恐列入美國「中國軍事企業」（1260H）清單。即使成真，對這兩家企業的短期影響仍然有限，但有利於非陸系面板廠的投資氣氛。

台股面板雙虎受此利多激勵，又有矽光子題材加持，9月30日股價相對強勢。群創（3481）股價逆勢收紅，漲0.1元（0.6%），收在16.15元；友達（2409）也只下跌0.15元（0.87%），收17.05元。加權指數則大跌598點（2.6%），收22,224點。

陸企如果列入1260H清單，顯示可能對美國國家安全構成風險，且與中國大陸人民解放軍有關聯。大摩解析，由於京東方與天馬生產的顯示器產品主要用於消費市場，因此即使兩家陸企最終列入1260H清單中，預期短中期對財務的影響相對有限。

不過，大摩指出，即使短中期的衝擊仍可控制，但對與這兩家合作的美國公司來說，可能會擔憂相關風險，可能有利於非陸企的同業。例如，台系面板供應鏈群創、友達，以及南韓的LG Display，可能成為美企採購轉單的替代來源。

大摩表示將密切注意這議題的進展。目前大摩對於群創的評等為「中立」，目標價13.5元；對友達的評等為「劣於大盤」，目標價13.3元。