證交所董座林修銘：壯大資本市場為證交所使命 祭出三大策略

臺灣證券交易所9月30日舉行壯大臺灣資本市場高峰會，證交所董事長林修銘致詞時表示，在壯大台灣資本市場價值的發展策略下，希望能提供各產業優質公司交流的平台，強化上市公司間的產業鏈連結，攜手合作，共同在全球市場中嶄露頭角，充分發揮臺灣產業鏈的優勢，證交所期望透過這活動提供各產業合作交流的契機，讓台灣資本市場持續壯大。

林修銘指出，壯大台灣資本市場的三大策略：提升企業價值、引領產業發展及增進企業曝光。

證交所肩負扶植企業由小到大，藉由企業在資本市場募集的資金，企業得以實現其營運目標，今天台灣有許多優質頂尖企業在世界各地、各個產業發光發熱，各座護國神山群立，共同塑造台灣成為世界知名科技之島的輝煌成就，這是大家共同努力的結果，也是證交所的驕傲。

在今年年中，台股集中交易市場市值突破70兆元，產業實力穩固且已經漸受國際矚目，配合政府打造台灣成為亞洲資產管理中心

的重要目標，同時也為了壯大台灣資本市場價值及延續未來競爭力，證交所從三大策略方向著手，包括：提升企業價值、引領產業發展及增進企業曝光，從上市公司、證交所到投資人三方面三管齊下，打造優質且具特色性的資本市場，吸引資金挹注，推升台灣資本市場價值。

提升企業價值具體作為：增加新興產業聚落、產業鏈連結提升企業價值的具體作法，證交所今年以「雙引擎」及「以大帶小」策略，增加產業鍵結合效益，未來除鞏固既有半導體產業基礎，也配合國家政策發展軍工、安控和通訊產業等，建構更具競爭力的供應鏈；同時聚焦新興產業聚落發展，培植生技醫療、數位雲端、綠能及環保等新興產業。

國際投資者投資時不僅只注重獲利能力，也逐漸注重責任投資，故對上市公司而言，ESG接軌國際也是非常重要的環節，所以這次高峰會很榮幸邀請到環境部部長彭啓明說明氣候變遷議題，以及台灣經濟研究院、台積電（2330）、友達光電（2409）及玉山金控（2884）等貴賓分享淨零碳排轉型的策略跟實際的行動，證交所未來也將持續推出新舉措或工具，來輔助發行公司ESG接軌國際。

林修銘表示，代表臺灣證券交易所感謝政府及主管機關政策指導，也感謝上市公司對台灣資本市場的支持，代表證交所同仁致上最深摯的謝意，希望透過交流晚宴萌發企業間的合作契機，未來的產業合作能更加深加廣，期待未來可以邀請更多優質企業參與高峰會，一同見證台灣資本市場的蓬勃發展。