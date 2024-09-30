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雜音淡化且波動緩和 三大債市續淨流入

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
債券基金資金流向。(資料來源：美銀、EPFR)
債券基金資金流向。(資料來源：美銀、EPFR)

不確定因素消弭，市場對經濟前景擔憂淡化，股債波動持續和緩，非投資等級債信用違約指數（CDX）也探低。根據美銀引述EPFR統計顯示，上周截至9月25日，投資級債淨流入降溫至39.7億美元，非投資等級債淨流入6億美元、新興市場債淨流入增溫至11.6億美元。

安聯投信表示，美國通膨受到控制，整體趨緩態勢不變，給予聯準會降息空間支撐就業市場。美國聯準會利率決策主要考量通膨及就業市場表現，隨著通膨持續緩降，聯準會關注焦點轉向美國就業市場是否不再過熱，進而實現經濟軟著陸的目標。

從最新通膨指標來看，8月個人消費支出物價指數（PCE）年增率降至2.2%，低於市場預期2.3%，創2021年2月來新低。至於聯準會最重視的通膨指標，也就是剔除食品與能源價格後的核心PCE通膨，年增率從7月2.6%略升至2.7%，符合市場預期。

安聯投信表示，回顧近期債券市場，企業債供給增溫壓抑價格，致使債市下跌居多；初級市場火熱，非投資級債承壓，聯準會啟動降息，強化市場對於經濟軟著陸的信心，強化市場新債發行量，進而壓抑美國非投資級市場價格、收益率等。

另方面，儘管市場對於11月降息兩碼預期增溫，惟700億美元的五年期國債招標以及一系列公司債供應給公債市場帶來壓力，使美國10年期公債殖利率整周走升8個基準點至3.80%。安聯投信表示，隨政策轉向寬鬆周期，有望提供經濟和基本面更多支持，根據過往經驗，未陷入衰退的情境下，股債資產在降息後均有表現空間。降息啟動後可望帶動公債表現；鑒於降息後將推升殖利率曲線陡峭化，除短債抗震外，亦偏好中天期；新興市場通膨回落至低檔，新興市場具備降息空間。

安聯投信表示，邁向第4季，面對諸多不確定性，應可以多重資產作為核心部位，參與趨勢明確的主題領域，顧收益抗震盪，持續參與多頭行情，建議投資人可以多重資產主動布局：高檔仍須留意震盪，以複合資產兼顧成長及收益，參與行情無須擇時；同時以投資級公司債為主，搭配短存續期之非投等債，掌握資本利得及收益。

美國聯準會 降息

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