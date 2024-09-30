衰退憂慮淡化 美股持續淨流入

衰退憂慮淡化，全球股市續漲，美股基金持續受市場資金青睞。回顧全球股票型基金資金流向，至9月25日，美股淨流入108.83億元、仍居冠；其餘市場除歐非中東呈現微幅淨流出外，其餘亦均呈現淨流入。

安聯投信表示，美國聯準會官員稱還有降息空間，輔以經合組織OECD上調2024年GDP增長預期，淡化消費信心疲弱干擾，亮眼數據及財報支持全球投資人風險情緒，同時日本央行重申謹慎政策立場打壓升息預期、中國大陸宣布刺激計畫。

在市場面，道指和標普500指數再創新高，科技類股反彈也推升大盤漲勢；在正面經濟前景與大陸官方政策作多下提振下，原物料領漲、電動車勁揚。另方面，受益AI人工智慧代需求增溫，美晶片巨頭財報優於預期，顯示需求強勁並保持增長，亦帶動AI相關概念股走高。

經濟數據方面，日本9月東京核心CPI年增2%，為連續第37個月上揚，但增幅低於前月2.4%，連續第四個月達日本央行通膨目標。台灣8月出口訂單年增9.1%，優於預期。

安聯AI收益成長多重資產基金經理人莊凱倫表示，隨著美國利率政策逆風淡去，市場焦點有望重新轉向企業獲利和受益基本面韌性領域，整體經濟前景仍正向，隨利率自限制性的水準下降，有望緩解成長領域的逆風。

在策略上，莊凱倫表示，考量市場仍需時間消化政策調整、美國大選及地緣政治事件等不確定性因素，以多元資產配置布局，有望降低潛在波動影響。

莊凱倫表示，儘管市場出現短期波動，但對未來幾年美國經濟彈性、企業獲利成長、人工智慧創新和採用所帶來的成長潛力仍持樂觀態度。布局第4季，考量市場事件不確定性和經濟雜音或增添擾動，軟著陸情境有利股債資產，多元配置成長股、非投資等級債與可轉債的組合，持續參與後續牛市，提供下檔保護，同時聚焦驅動結構成長動能如AI概念。

莊凱倫表示，AI仍為成長亮點，且下一階段爆發的基礎正在奠定，需求帶動，前方還有好光景，建議可從不同步調的產業周期找機會。

台股部分， 安聯投信台股團隊表示，台股第3季來迄今，波動幅度雖大、但大致維持大箱型，預期接下來也可能大致維持區間整理格局；一來是從8月初低點迄今反彈幅度大致來到相對滿足點；其次，對照5月到7月量能表現，現階段交投動能相對不足。

再就基本面來看，安聯投信台股團隊表示，8月到10月通常為電子業的旺季，但今年不論是蘋果新機，還是原本市場期待PC或筆電銷量有機會搭上AI熱潮，在需求上都出現預期落差，旺季不旺，加上時序上又來到旺季尾聲，以及來到資訊空窗期，也讓市場缺乏催化劑。

展望後市，安聯投信台股團隊表示，時序上將步入第4季，短線上AI主題雖缺乏亮點，但仍有基本面支撐，故仍可關注10月營收、財報等營運數據的表現，與重要法說所釋放的訊息。題材上如晶片廠，AI相關、先進製程，等能見度比較高的族群或主題都可多關注。盤面上將維持類股輪動。