陸股勁揚激勵新興亞洲股市 台股外資連二周買超

美國聯準會啟動降息循環，資金流向新興亞洲股市，且大陸官方下猛藥救市，陸港股創今(2024)年以來最佳單周漲幅，也帶動新興亞股資金行情。上周新興亞洲指數勁揚7%，台股漲3%表現亮眼，本周有望挑戰23,000點大關；韓股漲2.2%，惟今年以來仍為負報酬；菲律賓股市續揚2.4%。而上周台股外資持續買超30.3億美元，連2周淨流入。

中國信託投信表示，上周五(9/27)美國公布最新通膨數據，符合市場預期，投資人認為聯準會將持續降息，激勵道瓊指數再創新高，標普500指數也在歷史高檔附近震盪，顯示美國經濟走向軟著陸機會濃厚，資金流向新興市場。而受大陸官方祭出一連串救市措施影響，上周陸港股市大漲，也激勵新興亞洲股市普遍上漲。上周新興亞洲指數勁揚7%，為今年最佳單周表現；今年以來指數報酬達18.82%。以單一國家股市而言，台股今年漲26.28%仍最亮眼、印度股市漲18.45%表現次之。

中信成長高股息（00934）經理人張圭慧表示，美國正式啟動降息循環，根據台股過往歷史數據顯示，當降息循環啟動後3、6、12個月，不論是大盤或電子類股，平均漲幅均有雙位數表現；另觀察台灣8月最新庫存循環數據公布為正，連續六個月呈現訂單求高於庫存，顯示台灣製造業訂單持續擴張，存貨水平相對低，庫存持續處於熱絡期。

張圭慧補充，隨半導體上升循環開啟，以及AI浪潮持續發燒下，2024-2027年全球半導體市場規模將延續成長態勢，台灣不論是在IC設計、晶圓製造和封裝測試等領域，皆具有舉足輕重之地位。AI浪潮持續引領半導體產業成長，台灣半導體產值也有望持續受惠。根據MIC預估，台灣IC設計和晶圓代工有望連兩年雙位數成長，投資人可分批布局半導體相關ETF，或透過一籃子優質股票布局高股息ETF，掌握具產業前景、以及降息循環中具有成長潛力的題材。

越股上周收1,290.9點，較前一周漲1.5%，挑戰1,300點整數大關。中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，越南總理范明正日前頒布越南半導體產業至2030年的發展策略以及2050年願景。在2030年以前，越南將著重吸引FDI、半導體領域人才，組成至少100家設計企業、1家晶片製造工廠和10家封測工廠，國內半導體營收要達到250億美元以上，2050年營收規模要達到1,000億美元以上。此外，越南Sovico集團與美國伺服器商美超微(Supermicro)簽署備忘錄，雙方將在人工智慧、晶片技術和資料中心方面展開合作，凸顯越南在AI世代積極發展半導體業的決心。上周外資在越股雖小幅賣超，但後幾個交易日匯入力道加大，隨著美國降息確立帶來資金行情，加上第4季旺季效應，越南股市後市可期，投資者可以關注未來展望較佳的科技、金融與消費產業，伺機布局主動式基金，可掌握越南市場的漲升行情。