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台股摜破季線 金管會：緊盯國際金融市場變化

中央社／ 台北30日電

台股今天重挫598.25點，失守季線，金管會表示，今天截至台股收盤時亞股漲跌互見，若看今年截至27日止，台股仍呈價量齊揚，後續將密切關注國際金融市場變化。

受近日公布通膨數據影響，市場預期美國聯準會（Fed）將持續降息，前一交易日道瓊上漲0.33%，但科技類股下跌，那指及費半指數分別下跌0.39%及1.76%，美股4大主要指數漲跌幅介於-1.76%至0.33%間。

台股加權指數今天收在22224.54點，下跌598.25點，跌幅2.62%，成交量新台幣3908.39億元。金管會證期局表示，今天截至台股收盤時，亞股漲跌互見，同時段上海漲幅6.87%、香港漲幅3.52%、新加坡漲幅0.33%、韓國跌幅1.1%、日本跌幅4.81%。

證期局進一步表示，今年截至27日止，台股上漲27.28%，相較香港漲幅21.03%、日本漲幅19.02%、新加坡漲幅10.28%、上海漲幅3.78%、深圳跌幅0.1%、韓國跌幅0.21%、美國道瓊漲幅12.27%，台股漲幅居主要亞股之冠。

量能方面，今年截至27日止，台股集中市場日均成交量新台幣4262.41億元，年增53.19%。

證期局指出，今年截至8月底台股本益比為21.71倍，現金殖利率達2.43%，加計股票股利為2.54%，今年前8月國內上市櫃公司累計營收為27.53兆元，為歷年同期次高，年增11.93%，金管會將密切關注國際金融市場變化。

台股 新台幣

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