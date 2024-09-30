科技、高配息是 ETF 爆紅榜主流 債券 ETF 受惠美國降息趨勢受矚目
Yahoo奇摩股市App公布2024年第3季五大ETF爆紅榜幾乎都是新面孔，但仍可看出高配息持續受投資人歡迎。位居榜首的是曾有「暴力配息ETF」之稱的中信成長高股息（00934），年化配息率達到8.9%，吸引股民關注。隨著美國聯準會降息2碼，債券相關ETF再度成為投資人焦點，元大美債20正2（00680L）和國泰20年美債（00687B）皆入榜，分別排行第二、第五。
以科技類股為主要持股的ETF是第3季ETF爆紅榜的另一大趨勢！FT 臺灣 Smart（00905）是少數給予高配息的市值型ETF，其持股分布在AI、電動車和5G供應商，以特選多因子指數建立投資組合受到關注，排行第三；國泰台灣5G+（00881）精選台積電（2330）、鴻海（2317）、聯發科（2454）等台灣科技龍頭，同時搭配流動性、獲利能力等指標，並依據市值排序，排行第四。
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