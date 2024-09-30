台股今跌近600點 金管會：台股今年漲27.28% 仍居亞股之冠

台股今日大跌近600點摜破季線，金管會分析，主要由於美股科技股領跌，牽動台股大跌，不過今年以來，台股累計上漲27.28%，仍居亞股之冠，另外上市櫃公司前八個月的營收為歷年同期次高，因此呼籲投資人要對基本面有信心，後續金管會將密切關注國際金融市場變化。

證期局分析，雖然美股因前一交易日(受到近日公布的通膨數據，預期Fed將持續降息而保持樂觀，道瓊上漲0.33%，但由於科技類股下跌，使那指及費半指數分別下跌0.39%及1.76%，美股主要4大指數漲跌幅介於-1.76%至0.33%，也因此牽動台股大跌。

台股收盤指數22,224.54 點，下跌598.25點，跌幅2.62%，成交量3,908.39 億元，外資賣超376.4億元，而整體亞股則漲跌互見，若以今日亞股表現來看，證期局統計，同時段上海漲6.87%，香港漲3.52%，新加坡漲0.33%，韓國則跌1.10%，日本跌4.81%。

證期局也統計，今年以截至9月27日止，台股上漲27.28%，相較香港漲幅21.03%、日本漲幅19.02%、新加坡漲幅10.28%、上海漲幅3.78%、深圳跌幅0.10%、韓國跌幅0.21%、美國道瓊漲幅12.27%，台股漲幅仍冠亞洲，此外，台股集中市場日均成交量約4,262.41億元，相較去年同期增加53.19%。

證期局也表示，台股今年截至8月底本益比約21.71倍，現金殖利率達2.43%，若加計股票股利為2.54%，國內上市櫃公司截至113年8月底累計營收約27.53兆元，較去年同期增加11.93%，為歷年同期次高。