第3季十大爆紅台股榜出爐 「這檔」竟奪冠

受到8月日圓套利交易引發的資金退潮影響，台股在第3季進入「價跌」和「量縮」的整理階段。Yahoo奇摩股市App30日公布第3季十大爆紅台股榜和五大爆紅ETF榜，剖析第3季最受網友關注的投資標的，以及市場波動下快速變化的現象。十大爆紅台股中，由AI及能源概念股主導趨勢；而五大爆紅ETF則是聚焦科技類成分股和高配息ETF。

AI風潮持續帶旺半導體、能源概念股吸睛！亞光、錸德奪下冠亞寶座

十大爆紅台股榜中，AI及能源概念股成本季核心！特斯拉供應鏈之一的光學元件廠亞光（3019），搭上AI自駕車熱潮，帶動旗下車載鏡頭需求強勁，受投資人關注，奪下第3季冠軍。積極轉型的光碟廠商錸德（2349）、穩居國內售電龍頭的雲豹能源（6869），均受惠AI綠能風潮吸引投資人目光，分別排名第二、第三；而觸控面板設備廠TPK-KY（3673）近年積極布局綠電產業，及跨足太陽能儲能櫃領域，排行第八；傳動零組件廠業者羅昇（8374）則因半導體、自動化及綠能商機創下單月營收新高成焦點，排行第九。

台灣第三大ABF載板廠景碩（3189）積極拓展AI伺服器市場應用，且得益於高階運算需求增加的話題，排行第四；汽車機電設備廠和大（1536）積極布局AI機器人領域，排行第五。半導體設備商均豪（5443）和晶彩科（3535）皆受益於AI，上半年繳出漂亮業績受矚目，分別名列第六、第七。軟性銅箔基板廠台虹（8039）受惠於iPhone新款手機備貨需求，在法說會揭示樂觀的獲利預期獲關注，排行第十。此外，近期備受矚目的金融界大事「新新併」主角之一的新光金（2888）雖在第3季網頁總瀏覽量中居冠，但季成長幅度未能擠入前十成遺珠。