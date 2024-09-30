史上最華麗盛會 市值逾60兆元上市公司董總齊聚

響應政策拚亞洲資產管理中心，證交所今天下午舉行「壯大台灣資本市場價值 厚植提升國際競爭力」高峰會，有台積電（2330）、國泰金等超過三百家上市公司董總等高階主管參與，參與公司總市值超過60兆元，為上市公司家族近年來罕見的最大盛會。

證交所董事長林修銘在活動前接受媒體採訪時表示，證交所在年初時便以「以壯大市場規模、創新商品服務、淨零永續共榮」為龍年目標，恰與金管會推動亞洲資產管理中心的壯大資本市場有異曲同工之妙，是以證交所將致力鞏固既有市場利基，除以半導體及 ICT 產業為立足點外，結合一般板及創新板的雙引擎力量，發展綠能、數位及生技等創新經濟產業聚落。

而證交所今天邀請與會的上市公司都是市值百億元以上或公司治理評鑑排名前5%，以及近幾年推動發揮以大帶小效應，而於近兩年加入上市家族的公司。

林修銘並指出，台股近期市值平均約70兆元，居全球第12大市值股市，成交量則是第九大，另一方面，即便台股近期市值處於相對高點，但外資投資台股占市值43%並未降低，顯示台股在國際資本市場居「TIER 1」地位，具有相當底氣，有利於在ICT產業的穩固基礎下，發展新興戰略產業。

據證交所統計，上市公司今天總市值為70.97兆元，台積電以24.82兆元居冠，鴻海2.59兆元排名第二，其他市值逾兆元公司還有聯發科1.8兆元、富邦金1.2兆元、廣達1.01兆元。

林修銘進一步指出，台灣資本市場擁有相當多具有競爭力的公司，就是對外提供好的投資標的，另ESG、淨零碳排、多元化商品也是台灣壯大市場必須推動的方向。

金管會主委彭金隆致詞時表示，「今天與會公司市值占全國九成市值，是企業成長創新的推手，也是讓我們在全球站穩腳跟的基礎。行政院今年訂下打造台灣特色亞洲資產管理中心目標，金管會也在9月10日向大眾介紹金管會策略方案，希望掌握台灣產業優勢、豐富的民間財富，留住財富，而今天與會的企業在資本市場扮演不可或缺的角色，擴大投資與新創，推動資本市場改革與發展，我們未來要持續強化市場透明度，以吸引更多國際資本進入市場。此外，全球都面臨淨零挑戰，金管會在2023年發布永續發展路徑圖、上市櫃公司永續發展路徑圖，作為參考指引，未來綠色金融將扮演更加重要角色，而推動綠色轉型與發展，將為台灣資本市場帶來更大契機與競爭力」。

彭金隆並呼籲在場公司，作為資本市場主要參與者，也為市場注入活力動能，資本市場有賴大家合作，共同打造更具競爭力與永續發展的資本市場，因為資本市場的壯大是非常重要的一環。