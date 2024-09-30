燁輝10月盤價跌1000元 行情觸底後市審慎樂觀

時序進到第4季，主力單軋廠燁輝（2023）30日開出10月盤價，內銷鍍鋅烤漆鋼捲每公噸跌1,000元，外銷價格全面平盤，釋出海外市場觸底止跌訊號，加上大陸鋼市正向發展，後市展望審慎樂觀。

燁輝表示，美國聯準會降息2碼，展開貨幣寬鬆周期，並預期第4季將再降息2碼，釋出更多資金有利用鋼需求提升。由於美國第2季GDP成長率終值為2.9%至3.0%，優於首季的1.4%，在美國帶動下，全球通膨持續趨緩，終端需求逐漸顯現，帶動全球貿易向上。

另央行上修今年經濟成長率至3.82%，預期下半年出口穩健成長，民間投資增溫且消費動能延續，估算明年GDP成長3.08%，整體市場動能加溫態勢樂觀。

鋼鐵供需方面，世界鋼協WSA公布8月全球粗鋼產量1.4億公噸年減6.5%，中國大陸8月粗鋼產量年減逾10%，持續去供給的態勢下，結合時序已進入相對旺季、歐美各國紛紛啟動降息循環，大陸進一步於金融面注入活水全力拉抬房市，用鋼需求提升。

燁輝指出，台灣受惠AI浪潮帶動出口與科技業擴大資本支出，進一步利好鋼市，需注意國內央行祭出一系列打房措施，或將對房市、營建形成衝擊。