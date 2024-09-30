證交所董座林修銘：用主板加創新板雙引擎打造六大新興戰略產業

證交所今日舉辦「壯大台灣資本市場」座談會，董事長林修銘在會前受訪時指出，台灣資本市場的市值都已到70兆了，但在這種市值高點之下，還有43%的外資，可說台灣資本市場已達國際級的first tier的水準，有足夠的後盾可發展新興戰略產業。

他亦點名，像是生技、醫療、數位、雲端、環境、綠能等，就是證交所擬打造的六大目標戰略產業，希望吸引到更多投資機構來投資這些產業，並帶動其他產業發展；林修銘進而指出，將用了主板加創新板的雙引擎概念，希望台灣繼續維持AI及半導體產業的競爭力之外，也進而培養出更多新興產業。

就壯大台灣資本市場和亞洲資產管理中心的互相搭配，林修銘表示，證交所這個在去年底之前，就提出了壯大資本市場計畫，如今金管會主委彭金隆也提到了亞洲資產管理中心計畫，尤其林修銘強調，台灣有很多有競爭力的上市公司，可作為亞洲資產管理中心投資者的重要投資標的。

他也特別指出，從今天主題，永續淨零碳排的國際潮流，也將是在亞洲資產管理中心或是壯大市值計畫所必須的，透過國際潮流如何讓這些概念能落實，將是重點。林修銘也指出，亞洲資產管理中心除了有實力的上市公司之外，也會有多元化商品，例如，現在繼被動式ETF之後，也新加入主動式ETF和多資產ETF，因此壯大資本市場市值的計畫，也將成為亞洲資產管理中心最大的基礎，也期待雙方面都能有良性循環。