富邦證券阻詐有成 阻詐金額逾4600萬元

富邦證券高度重視反詐騙宣導與阻詐行動，董事長程明乾責成各單位主管，以最高規格投入反詐騙行動。富邦證券第一線營業同仁積極協助客戶阻詐，今年以來，阻詐案件達15件，成功協助客戶攔阻逾4,600萬元的詐騙匯款，成為守護客戶資產的最佳守門員。富邦證券為表彰第一線同仁的機警反詐作為，於30日舉行「反詐之星」的頒獎典禮，由總經理郭永宜親自頒發獎座與獎金。

此次獲頒反詐之星的同仁為樹林分公司業務副理林李玉青及竹東分公司業務襄理彭捷翎。林李玉青分享，受害客戶是在網路上被假冒「投資名人」邀請加入Line群組，並暗示可以透過管道取得中籤股票，請客戶匯款，並偽造金管會文件騙取投資人信任，客戶匯出第一筆款項新台幣100萬元後起疑，因此詢問營業員。林李玉青當下警覺客戶遭遇詐騙，請客戶不要再匯出第二筆114萬元款項，提醒客戶進行查證、撥打165反詐騙專線通報及至管區派出所報案，成功阻止客戶遭到二度詐騙。

竹東分公司業務襄理彭捷翎則是發現詐騙集團冒稱客戶抽中上市櫃股票，請客戶匯款近157萬元。彭捷翎聆聽客戶描述抽中股票覺得有異，隨即協助客戶至警政署165全民防騙網進行通報，請客戶留存與詐騙集團的對話紀錄，並提醒客戶到附近派出所完成報案程序，成功阻攔高達157萬元的詐騙金額，客戶未有財產損失，也由衷地對營業員與公司表達感謝。

富邦證券9月下旬與刑事警察局合作舉辦高階主管的教育訓練，以公私協力的方式，持續擴大反詐影響力。公司亦持續投入教育訓練資源，今年以來已經舉辦19場次的反詐議題的員工教育訓練，累計參與人數逾7,600人次，以提升同仁識詐、阻詐的能力。