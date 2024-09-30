接軌 IFRS 永續揭露準則專區 新增客製化模擬路徑圖功能

為協助上市上櫃公司順利接軌IFRS永續揭露準則，櫃買中心偕同證券周邊單位於2023年共同設立「接軌IFRS永續揭露準則專區」（網址：https://isds.tpex.org.tw）提供永續資訊之一站式服務，為利有IPO計劃之公司提前了解資本市場相關永續規範並預為準備及因應，接軌專區自9月30日起擴大客製化之服務範圍，新增「模擬路徑圖」產製功能，此新功能可模擬查詢公司預計掛牌後，依規應辦理的永續報告書公告、溫室氣體盤查及確信、接軌IFRS永續揭露準則，暨董事會不同性別董事及獨立董事席次等各項永續政策適用及揭露時程。

櫃買中心表示，查詢時只要輸入預計申請IPO公司之名稱、預計申請及掛牌年度、實收資本額（淨值）及產業類別等資訊，即可客製化產製模擬出該公司在現行永續法規下之揭露時程，同時列示永續報告書編製、溫室氣體盤查、年報等永續法規連結，方便使用者查詢，亦可將相關資訊滙出為單一檔案使用。

櫃買中心說明，「接軌IFRS永續揭露準則專區」持續配合各專案小組之研議進度，陸續提供最新發布之實務指引及範例、問答集，以及各項宣導影音資源等，以利各界順利接軌IFRS永續揭露準則，歡迎多加使用。