快訊

氣象署公布最新風雨預測 「5地區」達停班課標準

疑涉浮報助理費遇搜索赴大陸3天 黃紹庭今下午收押禁見

每天惡心字眼羞辱女性！至少4北市女議員遭恐嚇性騷 顏若芳：已備案

接軌 IFRS 永續揭露準則專區 新增客製化模擬路徑圖功能

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

為協助上市上櫃公司順利接軌IFRS永續揭露準則，櫃買中心偕同證券周邊單位於2023年共同設立「接軌IFRS永續揭露準則專區」（網址：https://isds.tpex.org.tw）提供永續資訊之一站式服務，為利有IPO計劃之公司提前了解資本市場相關永續規範並預為準備及因應，接軌專區自9月30日起擴大客製化之服務範圍，新增「模擬路徑圖」產製功能，此新功能可模擬查詢公司預計掛牌後，依規應辦理的永續報告書公告、溫室氣體盤查及確信、接軌IFRS永續揭露準則，暨董事會不同性別董事及獨立董事席次等各項永續政策適用及揭露時程。

櫃買中心表示，查詢時只要輸入預計申請IPO公司之名稱、預計申請及掛牌年度、實收資本額（淨值）及產業類別等資訊，即可客製化產製模擬出該公司在現行永續法規下之揭露時程，同時列示永續報告書編製、溫室氣體盤查、年報等永續法規連結，方便使用者查詢，亦可將相關資訊滙出為單一檔案使用。

櫃買中心說明，「接軌IFRS永續揭露準則專區」持續配合各專案小組之研議進度，陸續提供最新發布之實務指引及範例、問答集，以及各項宣導影音資源等，以利各界順利接軌IFRS永續揭露準則，歡迎多加使用。

IPO 櫃買中心

延伸閱讀

證交所推出全新永續發展專區 增進與利害關係人之溝通

劃時代進展！英國率先成為第一個終止燃煤發電的G7國家

企業上櫃 坐擁三優勢

防投資詐騙遊戲30日開跑

相關新聞

台股下跌598點 三大法人賣超508億元

台股30日開低走低，收在最低22,224.54點，下跌598.25點，跌幅2.62%，成交量3,908.39億元，三大法...

台積電最後一盤爆1.6萬張賣單 收957元市值24.6兆

台積電（2330）30日開低走低收最低，最後一盤爆出16,373張賣單，一口氣拉下14元，終場以957元收盤，下跌43元...

台積電終場下跌43元 台股重挫598點摜破季線

台股今天開低走低，指數終場下跌598.25點，跌破22300點關卡，收在22224.54點，失守22291點季線關卡，成...

台積電領跌重挫43元 台股殺尾盤下跌598點收22,224點

台股30日開低走低、殺尾盤，並依序失守5日、10日及季線，終場收22,224.54點，跌598.25點、跌幅2.6%，成...

野村投信：2024第4季全球股市震盪趨堅 債市樂享降息利多

展望第4季，野村投信認為，美國經濟軟著陸機會高，加上聯準會採取預防性降息，有利於風險性資產的投資前景，股市短線雖可能受到...

野村投信第4季投資展望：布局半導體及AI供應鏈 台股偏多格局趨勢未變

野村投信表示，台股經過第3季修正後，即便台股短線漲多回檔壓力大，但量能未失控，股市震盪帶來汰弱留強的機會，評價及籌碼相對...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。