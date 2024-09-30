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台股跌近600點 台泥、亞泥逆勢上漲

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導

台股30日向下跳空開低，指數並一路走跌，收在最低22,224.54點，跌幅2.62%。上周五強漲的塑化、鋼鐵族群也休息，但水泥類股逆勢上揚，亞泥（1102）收47.75元，漲幅逾2%，台泥（1101）收33.8元，漲幅1.5%。

台積電今重挫逾4%，使得台股一同下挫，終場跌近600點，收在22,224.54點，跌破季線和十日線。類股中僅水泥、玻陶、橡膠等表現較為強勢，亞泥、台泥上漲1~2%，其中台泥收復所有均線，亞泥更創下波段新高。

水泥雙雄8月合併營收都交出年成長的表現，台泥8月合併營收達130.04億元，年增38.65%，累計今年前八月合併營收約922.7億元，年增27.8%。

亞泥8月合併營收67.3億元，月增0.2%、年增4.1%，年月雙增，不過累計今年前八月合併營收489.4億元，年減8.6%。

水泥報價隨著第4季傳統旺季來臨，下游多個開工項目進行，法人機構預估，全季水泥均價將來到每噸人民幣370元、較第3季季增5%。

分析師指出，近日中國大陸多個城市陸續上調報價，幅度在每噸人民幣10~30元，符合過往水泥廠習慣，但實際是否執行成功則要視下游需求力道而定。

儘管短期地產產業仍在調整，但在下游煤價止穩，地產銷售金額、銷售面積年減幅度已見收斂，同時地產政策持續推出下，水泥報價來到現金成本的同時，其實也已跌無可跌，預期9、10月在旺季來臨下，水泥業者營收獲利將回到季增年增軌道。

台泥 營收

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