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台股下跌598點 三大法人賣超508億元
台股30日開低走低，收在最低22,224.54點，下跌598.25點，跌幅2.62%，成交量3,908.39億元，三大法人賣超508.1億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超403.4億元，投信賣超10.58億元，自營商賣超（合計）94.11億元，其中自營商（自行買賣）賣超11.57億元，自營商（避險）賣超82.53億元。
台股今日重挫，台積電（2330）收957元，跌幅4.3%，光台積電就跌掉加權指數336點，貢獻逾一半跌點。聯發科大跌逾6%，收1,175元，鴻海收187.5元，下跌1.83%。AI股也走跌，廣達下跌逾4%，緯穎重跌約6%，緯創下跌逾2%；散熱雙雄奇鋐、雙鴻也都下跌，奇鋐跌破600元。最為強勢的族群則有水泥、玻陶、橡膠，台泥、亞泥漲幅1~2%，台玻強漲逾5%，收18.7元，正新收51.8元，漲幅近5%。
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