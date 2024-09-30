台積電最後一盤爆1.6萬張賣單 收957元市值24.6兆

台積電（2330）30日開低走低收最低，最後一盤爆出16,373張賣單，一口氣拉下14元，終場以957元收盤，下跌43元，跌幅4.29%，一口氣失守5日線及季線，市值縮水1兆1,151億元，滑落至25兆元之下的24兆6,628億元，台積電重挫，影響大盤指數約336點。

台積電上周股價重返千元，外資連七買，合計買超64,706張，但上周五ADR收跌4.74%，30日早盤跳空以978元開低，下跌22元，跌幅2.2%，失守千元，股價雖一度拉至990元，但仍不敵賣壓再往下挫低，最後一盤爆量再殺低，收在今日最低的957元，市值也失守25兆元。

台積電預計10月17日召開第3季法人線上說明會，公布2024年第3季財務報告及2024年第4季業績展望，法人預估9月營收雖可能呈現月減，不過，第3季財測可望達標；法人預估，台積電第3季單季每股獲利將逾11元，挑戰高點，第4季還可望持續創高。

台積電第3季展望，預估美元營收224~232億美元，季增約7.6~11.4%，平均季增9.5%，按照台積電財測目標來看，第3季單季美元營收將挑戰歷史新高；台積電財測匯率假設為1美元兌新台幣32.5元，近期因Fed宣布降息，新台幣兌美元呈震盪升值，創近一個月新高，匯率的變動將影響台積電營收的表現。

法人認為，在Fed降息之下，熱錢有望回流，台積電將是外資回頭買超的首選，預期在法說會將可釋出好消息，有助股價的表現。