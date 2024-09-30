台積電領跌重挫43元 台股殺尾盤下跌598點收22,224點

台股30日開低走低、殺尾盤，並依序失守5日、10日及季線，終場收22,224.54點，跌598.25點、跌幅2.6%，成交金額3,908.3億元。另外，櫃買指數收跌0.7%。台積電（2330）收957元、跌43元。

在成交量排行榜上，值得注意的是，由於境外ETF沒有漲跌幅限制，包括永豐中國科技50大、國泰中國A50正2、元大滬深300正2、中信中國50正2、富邦上証正2，不僅量大，漲幅也紛紛達10%以上；其他包括，富邦恆生國企正2、復華香港正2、國泰中國A50等也表現亮眼。

此外，量大又走強的個股則包括：濱川（1569）、聯亞（3081）、立碁（8111）、台玻（1802）、中鴻（2014）、宏達電（2498）、新復興（4909）、中華化（1727）等。

展望後市，安聯投信台股團隊表示，時序上將步入第4季，短線上AI主題雖缺乏亮點，但仍有基本面支撐，故仍可關注10月營收、財報等營運數據的表現，與重要法說所釋放的訊息。

整體來看，大環境仍存在美國經濟成⻑動能、美國總統大選及地緣政治風險等不確定性因素，不過年底前日本貨幣政策影響有望趨緩，但明年仍需留意。

策略上，法人建議，近期大陸祭出一籃子經濟刺激措施，預期將牽動原物料族群迎疫後最強行情，包括鋼鐵、塑化、玻璃、水泥等將受惠，而美國經濟數據8月PCE數據出爐低於預期，通膨及消費持續降溫，預示Fed將進一步降息。

此外，中國施壓國企採購本土製AI晶片，以台積電為首的輝達供應鏈可能有壓，預估本周走勢為箱型區間整理。操作上，建議以五日線為重要觀察指標，收盤未跌破前，仍可擇優選股操作，選股方向建議以AI先進半導體、設備、光通訊、車用、 壽險、運動概念股、重電綠能等族群，搭配中國政策受惠股短線操作。