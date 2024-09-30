野村投信第4季投資展望：布局半導體及AI供應鏈 台股偏多格局趨勢未變

野村投信表示，台股經過第3季修正後，即便台股短線漲多回檔壓力大，但量能未失控，股市震盪帶來汰弱留強的機會，評價及籌碼相對有利，長線走勢仍將緊貼基本面，選股不選市仍是目前主要的投資策略，避開有題材但尚無實質獲利貢獻股票，近期市場對AI相關個股因GB可能遞延而殺出的股票可逢低承接，另外台積電（2330）持續上修COWOS產能，相關供應鏈未來仍具成長空間，部分IC設計及ASIC/IP等類股因股價已大幅修正，亦出現長線買點。

整體而言，美國經濟仍具韌性，雖短期內仍有美國總統大選之不確定性將影響投資氣氛，但基本面維持正向看待，建議逢低布局不追高，首選仍是2025年成長趨勢明確的相關個股，看好族群包括，半導體、高速運算、AI供應鏈相關，傳產則以受惠美國降息之相關外銷類股、重電、綠電環保及自行車等標的。

野村投信國內股票投資部主管姚郁如指出，AI榮景才正開始，AI趨勢終端應用也將見到具有獲利能力的商業模式，從AI雲端伺服器，到邊緣運算的AI PC、AI手機，AI逐漸開始改變人類生活，這些AI終端應用都需要台灣企業的技術與服務，也是商機所在。首先是微軟預計將在今年11月上市的超微與英特爾新平台x86架構Copilot+ PC新品，因規格提升、AI運算力拉高，隨著新世代AI PC將陸續推出，為新一輪PC替換週期蓄積動能，2025年PC市場整體成長速度將會加快。

另一方面，蘋果的Apple Intelligence雖尚未全面完整推出，但因蘋果擁有全球最多數量的手機／平板等終端設備，未來相關服務上線後，可望轉化實質獲利的來源。隨著全球終端消費品庫存逐漸回到相對健康水位，激勵客戶端陸續啟動庫存回補，加上消費性電子產品進入旺季，相關產品的拉貨動能也隨之增強。

輝達共同創辦人暨執行長黃仁勳在美國亦表示，AI晶片Blackwell需求強勁，供應鏈正努力趕上生產，預期第4季發貨並擴大規模，並提到台積電為目前業界最優秀的代工廠，顯現出輝達仰賴台積電的程度，以及台積電在AI趨勢的影響力，而台廠AI供應鏈是輝達AI伺服器重要伙伴，全球高科技高度仰賴台灣，台灣身為全球晶片產業的核心，顯示台灣在AI的影響力可望成為這波AI浪潮的最大受惠者，AI科技近幾年相當火熱，台灣做為全球科技供應鏈重鎮，將不會缺席未來的科技盛宴，值得把握這一波商機及投資機會。

姚郁如分析表示，台積電AI晶片的產能瓶頸為COWOS封裝，台積電近期大幅上修COWOS產能計畫，加上非台積電的封測廠也大量投入COWOS製程，未來將有更多製程導入COWOS，有利供應鏈營運，2025年可望陸續打開AI晶片瓶頸，2024年AI晶片需求保持強勁仍會大於CoWoS產能供給，供不應求態勢至少將延續至2025年。在半導體產業方面2024-2025年將重回上升循環，預期2024年半導體產業將成長到6,329億美元，年增19.2% ，主要動能仍來自AI帶動資料處理、通訊相關產品需求成長，兩者在2024年成長性分別為34.2高於整體平均的19.2%，資料中心、無線通訊和車用電子將成為推動半導體產業持續成長的三大支柱，預期在2025年市場規模將成長至7,371億，年增16.7%YoY，主要成長仍來自資料處理相關需求。

由於半導體庫存已去化到合理水準，IC設計客戶重啟投片，晶圓代工廠出貨片數再度回升，利用率可望逐季上升，以目前訂單來看，除台積電之外，下半年較上半年小幅回升，利用率緩步增加。此外，NVIDIA 及AI ASIC 需求帶動，台積電AI相關半導體產值大幅增加，2023至2027年複合成長率可望達到65%。市場預估，到2027年AI占台積電營收可望超過20%，營收可達300億美元。

姚郁如認為，另一需觀察項目是美國總統大選，由誰勝出將牽動未來政策方向，在民調極為接近情況下，可能要等到大選結束後，多數長期投資資金才會開始布局，因此這段期間預估大盤將以區間整理為主。從台灣8月出口金額達436.4億美元，規模達歷年單月新高，可以看出需求依然極高，台灣經濟溫和成長、企業獲利正向，產業具競爭力，匯率波動風險亦相較其他新興市場低，加上殖利率長期在全球平均水準之上，將成為吸引外資長期買盤的誘因。預估在2025年每股盈餘成長率（EPS）平均值為7.9%，2024年的EPS成長率預估為40.8%，至於電子股，2025年EPS預估仍有兩成成長率，低於2024年EPS預估的三成成長率，但仍是2025年成長力道較高族群。

第4季的投資布局方向，姚郁如仍是持續看好成長能見度較高的半導體與AI供應鏈，這些族群的成長至少可延續至2025年；另外在進入第4季後，部分傳產類股因季節性需求不如第3季，後續的動能可能會受到影響。在電動車方面，特斯拉即將在10月10日「We, Robot」發表無人計程車Tesla Robotaxi車隊，號稱首款沒有方向盤或腳踏板的自駕車。根據執行長馬斯克的說法他的乘車費用甚至會比你搭乘公車還要便宜，由於SpaceX目前控制全球近三分之二的衛星，Robotaxi在發展自駕車領域具有領先優勢。2030年前，市場預估全球電動車的年複合成長率維持在20%以上，我們樂觀看待部分汽車零組件公司可望受惠於EV、先進駕駛輔助系統（ADAS）與智慧座艙的增長需求。

展望2024年第4季，姚郁如表示，在市場無重大風險的情況下，若台美經濟數據如預期，台股第4季有望繳出不錯表現，而電子類股仍是成長性最佳的產業，AI 應用引領需求成長優於其他科技產業，預期業績能見度高的企業將率先復甦，建議投資者在選前震盪期間開始進行中長期布局，從基本面出發的選股策略將更為重要，建議逢低布局具投資潛力類股以長期趨勢向上產業為主，買入持有。