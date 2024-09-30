第一金投信、QRAFT金融風險情緒訊號：美維持正向 日台股留意風險隱憂

第一金投信與韓國QRAFT金融科技公司(QRAFT Technologies) 合作編製，每周發布金融風險情緒訊號，反應未來一周市場多空情緒。第一金投信指出，最新市場風險情緒訊號顯示，本周美股風險情緒維持正向，美股建議現金水位為0%，日股建議現金水位降為23.9 %，台股建議現金水為39.9%，留意風險隱憂。

最新美國市場AI風險情緒訊號數值維持在0%，上周中國人行提出「雙率雙降」政策，激勵中、港股市大幅反彈，全球股市反彈，道瓊工業及標普500指數雙創歷史新高，投資人樂觀預期中國需求回升；科技股受惠英特爾出售部份業務，輝達執行長停售股票，美光新公布財報超越預期等，推動AI人工智慧預期需求回升，相關個股走強。

觀察本周美股情緒風險訊號主要驅動因子為，美國1年內公債3個月動能平均漲幅趨緩，不過，整體數值提升，區間變動範圍為-1.43至1.62間；美國20年期以上公債三個月動能，隨公債殖利率上揚，主要受到市場對聯準會降息預期，後續選舉結果影響美國財政等因素影響；美國1年內公債1年期動能，顯示市場風險偏好正向。

最新日本市場AI風險情緒訊號數值維持23.9%，較前周走低，投資情緒略偏正向。受惠全球股市走強，日銀釋出鴿派貨幣政策使匯率下滑，不過，隨上周五自民黨總裁選舉結果出爐，支持日銀緊縮政策派的石破茂當選，加上他可能對日本企業加稅等，日圓再出現大幅攀升，出口產競爭力受影響，新總裁傾向提高軍事實力計畫等，國防部門受益，在日本選後政策明朗前，日股短期會有較大幅度波動。

觀察本周日股情緒風險訊號主要驅動因子為，賣權總交易量減少13.37%和期貨總交易量大幅度減少7.817%，代表投資人對於避險及下檔保護的需求減少，亦暗示投資人對市場下跌風險意識降低；東京證券交易所房地產指數、日經225、日經300和東正股價指數上漲3%至6%間，代表市場整體表現強勁，投資人信心強勁；此外，買權總交易量和未平倉合約增加，進一步凸顯市場看多情緒，賣權未平倉合約略有增加，反應市場風險提高，但未改變整體市場風險訊號較前周略為偏多情緒。

台灣市場AI風險情緒訊號數值躍升至39.9%，股市漲多後風險情緒提升，台股在美光財報表現優於預期，中國人行祭出「雙率雙降」政策，由半導體權值股大漲帶動台股走升，單周上漲1.25%，周線連三紅，上周的三大法人合計買超金額1,389.47億元；10月將進入超級財報周，台積電將於10月17日舉辦法說，海外科技股如艾司摩爾、特斯拉等將舉辦法說會、公布財報，投資人可進一步觀察AI產業前景、金融市場後續表現。

觀察本周台股情緒風險訊號主要驅動因子為，期貨總交易量急遽增加272.8%，和選擇權相關指標訊號多空交雜，顯示市場投機性活動及不確定性加劇，雖然上周指數較前週小幅上漲，但整體市場投資情緒仍顯相對謹慎，賣權及買權未平倉合約總量分別減少20%及14%，顯示市場風險情緒提升。

綜合評估AI市場風險情緒指標及市場變化觀察，第一金投信分析，中國「雙率雙降」政策是否有效提振中國需求回升，加上後續美國財報是否偏多及釋放AI應用正向展望等，成為科技股續揚動能關鍵。第一金投信提醒，日本自民黨總裁石破茂當選後，政策動向帶來股價短期干擾，加上美、台股漲多後見獲賣壓，後續觀察美台財報展望與陸股成長持續力帶來股續揚動能支撐力道，不過，美日台經濟都處正向循環中，一旦出現短線大幅震盪修正，都是回檔入手較佳時機。