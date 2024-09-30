第3季爆紅台股榜 AI與能源概念股為核心

Yahoo奇摩股市App根據台股瀏覽量季增幅度，今天公布2024年第3季10大爆紅台股榜，人工智慧（AI）及能源概念股主導趨勢，特斯拉供應商之一的光學元件廠亞光搭上AI自駕車熱潮，帶動車載鏡頭需求，奪下季冠軍。

Yahoo奇摩在官方部落格發表文章分析，切入能源事業的光碟廠商錸德、能源大廠雲豹能源均受惠於AI相關綠能風潮，吸引投資人目光，在爆紅台股榜分別排名第2、第3。

ABF載板廠景碩拓展AI伺服器市場應用，且得益於高階運算需求增加的話題，排在第4名。汽車機電設備廠和大積極布局AI機器人領域，排第5名。

半導體設備商均豪和晶彩科皆受惠於AI需求，排在第6和第7名。

觸控面板設備廠TPK-KY近年布局綠電產業及跨足太陽能儲能櫃領域，排名第8。傳動零組件廠業者羅昇搶攻半導體、自動化及綠能商機，在爆紅台股榜排名第9。

軟性銅箔基板廠台虹受惠於iPhone新款手機備貨需求，在法人說明會提出樂觀展望，排在爆紅台股榜第10名。

Yahoo奇摩指出，近期備受矚目的「新新併」主角之一新光金，雖然在第3季網頁總瀏覽量居冠，但季增幅度未能擠入前10名。