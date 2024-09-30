中國救經濟！ 這幾檔中概內需股不畏台股回檔衝漲停鎖住

中國大陸央行釋出寬鬆政策救經濟，不僅激勵A股狂奔，台股中的中概內需股也無懼大盤30日回檔，紛紛衝上漲停鎖住。包括經營中國童裝品牌的淘帝-KY（2929），與以中國百貨為營運主體的大洋-KY（5907）股價雙雙亮燈漲停，另，主營中國鞋服產品的金麗-KY（8429）、與轉投資大洋百貨的益航（2601）股價也全面大漲，成為盤面強勢個股。

法人表示，中國重磅政策利多不僅帶動當地股市表現，對內需消費產業也將帶來活水，尤其中國百貨零售股目前股價都在低檔，短線容易受題材面激勵，不過，政策救市利多是否為即將起跑的十一黃金周長假的零售表現帶來具體效益，仍需觀察。

大洋-KY今年下半年進行優化各門店招商策略，解決集團空櫃率問題，力爭年底將集團空櫃率降至10%以下；同時配合武漢大洋中心9月開業，增強大洋百貨在武漢市場的影響力和競爭優勢。公司表示，武漢一店已與業主達成續約協議，武漢一店的招商持續啟動，能進一步提升武漢一店的商業價值和市場競爭力；大洋也將與美團進行深度合作，對接會員數據，以更深入的分析用戶行為，實施精準營銷策略，提升顧客體驗並增強大洋的市場競爭力。

大洋之後並將有千樹二期以及宜昌CBD三期於2025年陸續啟動。

淘帝-KY持續推動旗下線下代理商進行線上銷售業務，透過實體門市結合第三方線上平台、社群媒體直播推廣、直播電商團隊、自有網紅主播與優質MCN（多頻道互聯網路平臺）機構等多元業務銷售渠道營運模式，打造全方位的銷售模式，有效觸達目標客戶群。

公司表示，將持續觀察中國整體經濟表現、以及政府促進經濟政策，憑藉多元銷售管道並加大線上銷售轉型，協助旗下代理商提高門市銷售增進獲利表現。

金麗-KY目前擁有三個品牌，分別為G-apple、E.T及美愛美，前二個品牌為休閒鞋服產品，至於美妝品牌「美愛美」因市場市況不佳，已暫時退出市場，公司預期待景氣回溫時再進行布局。