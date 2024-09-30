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罷工沒賺到？ 貨主不想貨被卡在海上 貨櫃三雄盤中下挫

經濟日報／ 記者馬琬淳∕台北即時報導
貨櫃三雄30日盤中大跌。（本報系資料庫）
貨櫃三雄30日盤中大跌。（本報系資料庫）

貨櫃三雄上周因美國碼頭工人恐罷工，以及紅海危機持續，股價大漲，但上海集裝箱出口（SCFI）運價指數上周五卻不漲反跌，周跌幅9.8%，因貨主不想貨被卡在海上，都不願意現在出貨，貨櫃三雄30日盤中大跌，長榮（2603）、陽明海運（2609）盤中跌幅逾4%，萬海（2615）下跌約6%。

美東碼頭10月恐罷工，貨主不想貨被卡在海上，全面採取觀望態度，由於貨主不願意現在出貨，遠東到美東每FEU（40呎櫃）達5626美元，較前一期下跌860美元，大跌13%；而遠東到美西每FEU（40呎櫃）也較前一期下跌489美元至4852美元，跌幅9.2%。

物流業者認為，現在運價無法反應市況，影響市場有效運力的因素錯綜複雜，目前難以準確預測，10月的運價及市場變化才有指標性的意義。

美國東岸到墨西哥灣各大港口的碼頭勞工，可能於10月1日發動全面罷工，導致將近36座港口停擺，由於這些港口處理的進口貨櫃量約占全美總量之半，摩根大通估計，罷工每天對美國造成的經濟損失高達50億美元。

海運業分析師指出，雖然貨主可以改走較長航線，或利用空運，但一些進口商承擔不起這些作法，只能走正常航線，讓貨物滯留在東岸碼頭。

各大航運業者已宣布，若碼頭封閉，將對貨物加收附加費。馬士基計劃從10月21日起，對所有進、出貨物加收每40呎貨櫃1,500美元附加費。陽明也宣布加收相關費用，除了加收港口服務中斷附加費，還會加收 GRI 附加費用，最少要加收兩種附加費用。

三雄中以萬海跌幅最重，萬海盤中下跌約6%，回至100元附近，長榮、陽明下跌逾4%，陽明盤中跌破70元，長榮則跌破五日線。

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