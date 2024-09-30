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電子航運走弱 台股盤中下跌近380點摜破22500點
台股今天開低震盪走低，盤中指數摜破22500點關卡，滑落至22443點，下跌379點。電子與航運類股指數下挫逾2%，表現疲弱。
至10時48分，台股加權指數為22497點，下跌325點，成交值新台幣1984.34億元。
台積電美國存託憑證（ADR）27日下挫4.74%，台積電今天同步走弱，跌破1000元大關，盤中達973元，下跌27元，市值降至25.23兆元，影響大盤219點。
隨著台積電跌出千金股之列，台股剩14千金。信驊、力旺、大立光、聯發科及廣達等高價、權值股紛紛走跌，電子類股指數下挫逾2%。
傳統產業股漲跌互見，航運類股指數下挫逾2.8%，機電和電纜類股指數下跌逾1%，表現相對疲弱；水泥類股指數上揚逾1%，玻璃類股指數勁揚逾4%，相對強勢。
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