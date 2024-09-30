外資連七買但ADR大跌4.74% 台積電跌破千元

台積電（2330）上周股價重返千元，外資連七買，合計買超64,706張，但上周五ADR收跌4.74%，30日早盤跳空以978元開低，下跌22元，跌幅2.2%，市值縮水5,705億元，降至25兆3,630億元，跌破千元關卡，不過，法說會將在10月17日舉辦，法人預估第3季每股獲利將逾11元，挑戰高點。

台積電早盤以978元開出，大跌22元，也是盤中的低點，市值縮減5,705億元，股價開低後一度往上拉至990元，跌幅縮小，盤中下跌逾1%，影響大盤指數約137點；股價開低失守千元，但可見買盤進場，縮小跌幅。

台積電預計10月17日召開第3季法人線上說明會，公布2024年第3季財務報告及2024年第4季業績展望，法人預估9月營收雖可能月減，不過，第3季財測可望達標；法人預估，台積電第3季單季每股獲利將逾11元，挑戰高點，第4季還可望持續突破。

台積電第3季展望，預估美元營收224~232億美元，季增約7.6~11.4%，平均季增9.5%，按照台積電目標，單季美元營收將挑戰歷史新高；台積電財測匯率假設為1美元兌新台幣32.5元，近期因Fed宣布降息，新台幣兌美元呈震盪升值，創近一個月新高，匯率的變動將影響台積電營收的表現。

法人認為，在Fed降息之下，熱錢有望回流，台積電將是外資回頭買超的首選，預期在法說會將可釋出好消息，有助股價的表現。