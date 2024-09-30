快訊

億萬富豪告誡馬斯克：川普「只忠於自己」未必兌現政策承諾

「短命夜市」！新莊思源夜市開幕3月即宣布熄燈 在地人曝真正原因

網灌臉書敲碗颱風假 蔣萬安承諾：基北北桃「這時間」宣布

外資連七買但ADR大跌4.74% 台積電跌破千元

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台積電。路透社
台積電。路透社

台積電（2330）上周股價重返千元，外資連七買，合計買超64,706張，但上周五ADR收跌4.74%，30日早盤跳空以978元開低，下跌22元，跌幅2.2%，市值縮水5,705億元，降至25兆3,630億元，跌破千元關卡，不過，法說會將在10月17日舉辦，法人預估第3季每股獲利將逾11元，挑戰高點。

台積電早盤以978元開出，大跌22元，也是盤中的低點，市值縮減5,705億元，股價開低後一度往上拉至990元，跌幅縮小，盤中下跌逾1%，影響大盤指數約137點；股價開低失守千元，但可見買盤進場，縮小跌幅。

台積電預計10月17日召開第3季法人線上說明會，公布2024年第3季財務報告及2024年第4季業績展望，法人預估9月營收雖可能月減，不過，第3季財測可望達標；法人預估，台積電第3季單季每股獲利將逾11元，挑戰高點，第4季還可望持續突破。

台積電第3季展望，預估美元營收224~232億美元，季增約7.6~11.4%，平均季增9.5%，按照台積電目標，單季美元營收將挑戰歷史新高；台積電財測匯率假設為1美元兌新台幣32.5元，近期因Fed宣布降息，新台幣兌美元呈震盪升值，創近一個月新高，匯率的變動將影響台積電營收的表現。

法人認為，在Fed降息之下，熱錢有望回流，台積電將是外資回頭買超的首選，預期在法說會將可釋出好消息，有助股價的表現。

台積電 營收

延伸閱讀

台積電跌22元失守千元 台股早盤挫逾200點摜破5日線

台積電跌破千元 台股早盤挫逾200點

買0050不如直接買台積電？ 切老：那我也可以說不如買鈊象（3293）

半導體市場台積電獨紅 先進製程護體

相關新聞

中國經濟好轉的大趨勢愈來愈明顯…現在進場？ 狄驤：短線上股市已有過熱的跡象

受到寬鬆政策影響，中國經濟好轉的大趨勢愈來愈明顯，但經濟要穩步走高，還有很多變數...

外資連七買但ADR大跌4.74% 台積電跌破千元

台積電（2330）上周股價重返千元，外資連七買，合計買超64,706張，但上周五ADR收跌4.74%，30日早盤跳空以9...

台積電跌22元失守千元 台股早盤挫逾200點摜破5日線

美股主要指數27日漲跌互見，道瓊工業指數上漲137.89點，以科技股為主的那斯達克指數下跌70.7點。台指期夜盤下挫24...

永豐投顧展望10月：美國大選前壓縮 逢低布建科技股

永豐投顧展望10月，美國大選從過去的經驗看，選舉前美股的行情都進入觀望模式。台股的大型資金不敢進駐，散戶則在套牢中，投信...

台積電跌破千元 台股早盤挫逾200點

台股30日開盤指數為22,643.91點，下跌178.88點，早盤跌逾200點，最低來到22,586.89點。台積電（2...

台股第3季來迄今 波動幅度雖大、維持大箱型整理

針對近期盤勢，安聯投信台股團隊表示，台股第三季來迄今，波動幅度雖大、但大致維持大箱型，預期接下來也可能大致維持區間整理的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。