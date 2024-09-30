永豐投顧展望10月：美國大選前壓縮 逢低布建科技股

永豐投顧展望10月，美國大選從過去的經驗看，選舉前美股的行情都進入觀望模式。台股的大型資金不敢進駐，散戶則在套牢中，投信資金雖持續買進，但買進標的以高息ETF為主；長線來看，2025年美、台股市獲利繼續成長，可以布局美國總統選後行情。

永豐投顧表示，10月17日台積電（2330）法說應可定調今年成長率優於預期，並稍透露2025年情況，屆時AI族群可望受激勵。以美國四大指數來看，費城半導體指數表現遠落後於道瓊及標普500，預期選後壓力解除，科技股有望落後補漲，故以AI各子產業龍頭股為布局標的。

永豐投顧指出，10月觀察五大重點：

一、Fed降息後股市動態

自1989年以來，美國有六次降息經驗，除1995年及1998年屬經濟軟著陸，其餘降息循環皆屬經濟衰退，故隨著降息週期，美股呈現下降趨勢，而1998年9月降息適逢亞洲金融危機，股市也是先下跌後走揚，故降息給於投資人不好的印象，1995年則是屬於經濟軟著陸且降息後，股市持續走揚範例，在預期此次美國屬經濟軟著陸下，預期股市可望受惠降息效應。

二、美國大選-賀錦麗當選維持現狀，川普當選關稅政策變數大

賀錦麗延續拜登政策，其中對資本市場較不利的為將企業稅由21％調升至28％，年收入超過100萬美元的高收入者長期資本利得稅由20％上調至39.6％，惟前兩者在拜登上台之後皆未經國會通過；產業面則是延續拜登政府的電動車政策及加強對石油污染的監控。

至於川普政策對於企業有利的部分，則是計畫將21％企業所得稅下調至20％甚至15％，在產業部分則是撤銷7,500美元的能源車抵減並終止風力發電補助，對傳統能源如石油、天然氣及煤炭提供稅收減免。川普政策的最大不確定性則是其關稅政策，擬對所有進口商品課徵10％進口關稅、對中國大陸進口商品課徵60％進口關稅。

根據高盛、摩根大通、美銀及標普全球研究機構預估，川普的減稅政策短期對企業獲利有提振作用，惟其貿易保護主義長期對跨國企業將帶來不利影響，巴克萊則認為美國對所有國家的進口產品全面徵收10%關稅，對中國大陸進口商品徵收60%關稅，將導致標普500成分股公司2025年獲利減少3.2%。如果其他國家採取類似的報復措施，那企業的獲利恐再減1.5%。

以過去美國大選前後行情比對，選前投資機構避險，大型資金不易進駐，選後壓力釋放，若配合產業趨勢，輝達Blackwell晶片在2024年底～2025年初放量出貨，則預計選後壓力釋放，行情回歸基本面，再佐以Bloomberg估計，2025年標普500企業獲利成長13.9％、台股成長13.7％，選後至2025年初股市應有表現。

三、超級財報周及科技盛事出籠

10月17日台積電舉辦法說，對今年度成長性情況應有更明確的說明，甚至透露2025年第1季的概況，預期消息面樂觀，之後龍頭股如艾司摩爾、特斯拉、德儀將陸續發表法說，輝達財報揭露則是在11月21日壓軸出籠。除了財報法說外，10月有多項科技盛事出籠，如蘋果iPhone 16開始提供intelligence功能(美國地區，其他地區2025年開始)；OpenAI推出可推理的新模型-草莓、微軟Copilot+10月起支援X86平台；10月10日特斯拉推出自動駕駛計程車Robotaxi，此皆為展現AI的實力。

第3季企業獲利預估，根據彭博估算，標普500 第3季季增8.36%、年增12.9%；Nasdaq 第3季季增10.72％、年增23.69％；SOX季減1.8％、年增30.81％；台股則是季增10.72％、年增23.69％，且是全年獲利高峰，美股獲利高峰則在第4季，故在業績有撐情況下，行情理應走揚，但侷限於美國大選前，大型資金不敢進場，故預期業績行情有限，但股價將有所支撐。

四、不定時炸彈-日圓平倉交易應已至尾聲

日圓投機淨空單部位在7月1日達到高點2萬口以上水準，7月31日本央行宣布升息至0.25％，引發日圓平倉交易劇烈收縮，隨著資金不斷抽離，加權指數於8月2日、8月5日連二日下挫，一舉跌落半年線下，8月5日重挫1,807點，跌幅高達8.35％。目前市場對於日圓平倉交易仍有戒心；不過，近期日圓投機淨空單口數已反正（9月3日為3,508口），故倘若後續日本央行又喊出升息口號，倒不用過於擔心，若日圓平倉交易又有繪聲繪影之像，反而應在利空下挫時逢低布局。

五、預期外資可望於大選後回歸台股

外資從7月至9月16日為止，連續賣超台股3,500億元、1,093億元及1,924億元，三個月合計賣超6,500億元，此受先前AI族群漲多、外資趁選前提前拔檔及日圓平倉交易等諸多利空綜合使然，在Fed降息後，市場稍恢復樂觀情緒，外資資金小部分回流，預估大選若賀錦麗當選，美國政局維持現況下，外資資金將逐步回歸台股。