台股第3季來迄今 波動幅度雖大、維持大箱型整理

針對近期盤勢，安聯投信台股團隊表示，台股第三季來迄今，波動幅度雖大、但大致維持大箱型，預期接下來也可能大致維持區間整理的格局；一來是從8月初低點迄今，反彈幅度大致已經來到相對滿足點，後續空間有限；其次，若對照5月到7月量能表現，現階段交投動能相對不足。

再就基本面來看，安聯投信台股團隊表示，8月到10月通常為電子業的旺季，但今年不論是蘋果新機，還是原本市場期待PC或筆電銷量有機會搭上AI熱潮，在需求上都出現預期落差，加上時序上又來到旺季尾聲，以及來到資訊的空窗期等大環境，也讓市場動能缺乏催化劑。

就總經面或政策面來看，安聯投信台股團隊表示，美國聯準會降息兩碼被視為預防性降息，政策轉向有望提供勞動市場及經濟表現支持，不確定因素消弭，接下來可持續關注牽動經濟動能表現的美國10月、11月勞動市場表現。另方面，中國政府近期祭出強力政策激勵陸股和港股，化解先前擔憂，亦為市場挹注一定程度信心。

展望後市，安聯投信台股團隊表示，時序上將步入第四季，短線上AI主題雖缺乏亮點，但仍有基本面支撐，故仍可關注10月營收、財報等營運數據的表現，與重要法說所釋放的訊息。題材上如晶片廠，AI相關、先進製程，等能見度比較高的族群或主題都可多關注。盤面上將維持類股輪動。

安聯投信台股團隊表示， 10 月向來是台股季節性淡季，大盤可能持續整理，預期第三季季報及明年展望公布後，市場信心有望逐步回溫。整體來看，大環境仍存在美國經濟成⻑動能、美國總統大選及地緣政治風險等不確定性因素，不過年底前日本貨幣政策影響有望趨緩，但明年仍需留意。

策略上，安聯投信台股團隊表示，考量基本面與總經面都有不同的訊息會相繼牽動或干擾市場投資情緒，資金輪動加快，故建議把握市場的節奏，例如10月有失業率數據、企業營收與財報等牽動市場，11月之後則是隨著作夢行情有望逐步展開，有望帶動相關題材。